Cel puțin opt morți și 18 dispăruți după ce un feribot s-a răsturnat în largul Ciprului de Nord | Căpitanul a fost arestat

Cel puțin opt persoane au murit după ce un feribot cu peste 270 de oameni la bord s-a răsturnat în largul coastei de nord a Ciprului, potrivit BBC.

🚨 GİRNE–TASUCU FERRY DISASTER | FULL CHRONOLOGY AND ALL RAW FOOTAGES ⛴️ 🌊 A passenger ferry capsized and sank off Northern Cyprus on Sunday, 30 August 2026. Here is the sequence of events as reported by officials. The privately operated high-speed catamaran Filo Jet (Filo… pic.twitter.com/VjCkJnB5ap — Frankie™️🦅 (@B7frankH) August 30, 2026

Operațiunile de căutare continuă pentru găsirea celor 18 persoane date dispărute.

Căpitanul navei a fost arestat.

Ce s-ar fi întâmplat înainte de naufragiu

Ünal Üstel, premierul administrației autoproclamate a Republicii Turce a Ciprului de Nord, a declarat că la bordul feribotului se aflau 259 de pasageri și opt membri ai echipajului în momentul în care nava a început să ia apă, la scurt timp după plecarea din orașul Kyrenia, transmite BBC.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele tragediei.

Căpitanul și cei șapte membri ai echipajului au fost reținuți în cadrul investigației.

„Trebuie să aflăm cum s-a produs această tragedie”, a transmis Üstel pe rețelele sociale.

Echipele de căutare și salvare continuă operațiunile pentru identificarea persoanelor care nu au fost încă găsite. La intervenție participă și autorități din Turcia.

Feribotul, aflat în proprietate privată, a plecat din populara stațiune turistică Kyrenia în jurul orei locale 12:30, respectiv 09:30 GMT.

Nava trebuia să ajungă în Turcia încă de sâmbătă, însă plecarea a fost amânată din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Premierul cipriot turc a oferit detalii și pentru postul turc TRT despre ultimele momente înainte de răsturnarea feribotului.

Potrivit declarațiilor sale, nava a fost lovită de două valuri puternice.

Primul val a afectat stabilitatea vasului.

În timp ce căpitanul încerca să redreseze nava, un al doilea val a lovit feribotul, iar acesta a început să ia apă înainte să se răstoarne.