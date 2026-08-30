ONU și UE cer măsuri mai ferme pentru apărarea libertății religioase și combaterea persecuției

Libertatea religioasă se află din nou în centrul unui avertisment internațional.

ONU și Uniunea Europeană cer guvernelor, liderilor religioși și companiilor de tehnologie să acționeze mai ferm împotriva violenței, discriminării și discursului instigator la ură, potrivit premierchristian.news.

Mesajul vine cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Violenței pe Motive de Religie sau Credință.

Secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat că violențele pe criterii religioase continuă să afecteze comunități din întreaga lume.

„În întreaga lume, vărsarea de sânge pe criterii de apartenență religioasă este răspândită”, a transmis Guterres.

ONU: „Aceste acte trebuie să înceteze acum”

Secretarul general al ONU a enumerat atacurile asupra festivalurilor, profanarea lăcașurilor de cult și ostilitatea față de credincioși, atât în mediul online, cât și în afara acestuia.

Minoritățile religioase sunt printre cele mai vulnerabile comunități.

„Astfel de acte reprezintă un atac asupra drepturilor omului și demnității umane. Ele trebuie să înceteze acum”, a declarat Guterres.

El a transmis și un avertisment direct: nicio comunitate religioasă nu poate fi în siguranță atunci când un alt grup este persecutat.

Guterres a cerut guvernelor să îi aducă în fața justiției pe cei responsabili și să combată toate formele de discriminare și discurs instigator la ură.

Liderilor religioși le-a cerut să condamne public violența. În același timp, companiile de tehnologie au fost îndemnate să creeze și să modereze platformele astfel încât utilizatorii să fie protejați de stigmatizare și de transformarea unor grupuri în ținte ale urii.

UE: drepturile religioase sunt încălcate pentru două treimi din populația lumii

Consiliul Uniunii Europene afirmă că „abuzuri și încălcări grave” ale drepturilor religioase afectează două treimi din populația lumii.

Situația este cu atât mai gravă cu cât libertatea religioasă este prevăzută în Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948.

„Milioane de oameni suferă zilnic din cauza intoleranței, discriminării, urii, ostilității și violenței pe criterii de religie sau credință, reale ori presupuse, sau din cauza lipsei unei religii ori credințe”, a transmis Consiliul UE.

Uniunea Europeană susține proiecte împotriva discriminării religioase în Europa și finanțează inițiative pentru protejarea conviețuirii între comunități religioase în mai multe regiuni din Asia și Africa.

UE are și un trimis special pentru promovarea libertății religioase, cu misiunea de a atrage atenția asupra persecuției religioase la nivel mondial.

Franța: sute de acte anti-creștine raportate într-un singur an

Organizațiile pentru drepturile omului avertizează, la rândul lor, asupra creșterii violenței împotriva comunităților religioase.

Observatorul pentru Intoleranță și Discriminare împotriva Creștinilor din Europa (OIDAC) a raportat 843 de acte anti-creștine în Franța în 2025.

În aceeași perioadă, organizația a consemnat 1.646 de acte antisemite și anti-musulmane în Franța.

OIDAC a semnalat și o creștere de patru ori a atacurilor împotriva clerului și reprezentanților Bisericii.

„O zi care ar trebui să fie un semnal de alarmă”

Anja Tang, directorul executiv al OIDAC, a cerut o atenție mai mare pentru victimele persecuției religioase.

Potrivit acesteia, persecuția religioasă afectează milioane de oameni, însă victimele primesc adesea prea puțină atenție publică.

„Alte cauze legate de drepturile omului mobilizează părți importante ale societății noastre, în timp ce victimele persecuției religioase se luptă adesea să își facă vocea auzită”, a declarat Anja Tang.

ONU și UE susțin că libertatea religioasă trebuie să devină o realitate pentru toate comunitățile, indiferent de religie sau credință.