De ce sărbătorim Ziua Limbii Române pe 31 august. Ce s-a întâmplat la Chișinău în 1989

Ziua Limbii Române este sărbătorită în fiecare an pe 31 august.

Data de 31 august este legată de mișcarea de renaștere națională din Republica Moldova de la sfârșitul anilor ’80, când una dintre principalele revendicări ale populației era revenirea la alfabetul latin și recunoașterea limbii române.

La 27 august 1989, cu doar câteva zile înaintea adoptării legilor lingvistice, sute de mii de oameni s-au adunat la Chișinău, la Marea Adunare Națională, pentru a cere ca limba română să devină limbă de stat și să se revină la grafia latină.

Pe 31 august 1989, Sovietul Suprem al RSS Moldovenești a adoptat legislația privind statutul limbii de stat și revenirea la alfabetul latin.

Evenimentul a avut o puternică semnificație politică și identitară. În perioada sovietică, limba română fusese scrisă cu alfabet chirilic, iar rusa avea o poziție dominantă în administrație și în mare parte din spațiul public. Legile adoptate în august 1989 au reprezentat una dintre cele mai importante victorii ale mișcării de renaștere națională din RSS Moldovenească.

Din 1990, ziua de 31 august este sărbătoare națională în Republica Moldova. Inițial, aceasta a fost celebrată sub denumirea „Limba noastră cea română” sau „Ziua limbii române”.

În 1994, denumirea a fost schimbată în „Limba noastră”, în contextul adoptării noii Constituții, care folosea sintagma „limba moldovenească”.

În martie 2023, Parlamentul Republicii Moldova a decis înlocuirea sintagmei „limba moldovenească” cu „limba română” în legislație.

Ziua Limbii Române, sărbătorită oficial în România din 2013

În România, ziua de 31 august a fost instituită oficial drept Ziua Limbii Române în 2013, prin Legea nr. 53/2013. Propunerea legislativă fusese inițiată în 2011 de 166 de parlamentari din toate grupurile politice.

Proiectul a fost adoptat de Senat în decembrie 2011 și de Camera Deputaților în februarie 2013. Legea a fost promulgată de președintele Traian Băsescu la 13 martie 2013 și publicată în Monitorul Oficial la 19 martie.

Potrivit legii, Ziua Limbii Române poate fi marcată prin manifestări culturale și educative organizate de autorități și instituții publice, precum și de reprezentanțele diplomatice și institutele culturale ale României din străinătate.

Ziua Limbii Române este sărbătorită în premieră în Ucraina

Din 2026, Ziua Limbii Române este sărbătorită oficial și în Ucraina. Președintele Volodimir Zelenski a semnat în martie un decret prin care ziua de 31 august a fost instituită drept Ziua Limbii Române în Ucraina.

Zelenski a spus că această decizie face parte din eforturile de dezvoltare a cooperării culturale dintre Ucraina și România și de consolidare a respectului reciproc. În România, Ziua Limbii Ucrainene este sărbătorită pe 9 noiembrie.