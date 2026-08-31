Haos la un aeroport din SUA: un adolescent a fugit de poliție și a intrat cu mașina pe pistă. A lovit un avion și un tractor

Incidentul s-a produs sâmbătă seara, în jurul orei 20:00, la Portsmouth International Airport, iar autoritățile americane au intervenit în forță. Potrivit poliției statului New Hampshire, adolescentul ar fi fost intoxicat în momentul în care a fost prins, arata Fox News.

Cursa s-a încheiat pe pista aeroportului

Totul a început după ce polițiștii căutau un vehicul despre care existau informații că ar fi fost implicat în alte infracțiuni în zona respectivă. Un agent a încercat să oprească un Ford Mustang negru din 2008, pe Durham Street, în Portsmouth. Șoferul nu a oprit și ar fi fugit de poliție.

Potrivit anchetatorilor, Mustangul circula fără faruri aprinse și a ajuns rapid în apropierea aeroportului. Mașina a rupt gardul perimetral al aeroportului, după care a pătruns pe platforma unde erau parcate aeronave. Cursa nu s-a oprit însă imediat.

Vehiculul a lovit mai întâi un tractor Kubota, iar apoi un avion de mici dimensiuni, staționat și fără pasageri la bord. În cele din urmă, mașina s-a oprit. Imaginile prezentate de autorități surprind amploarea incidentului și zona aeroportului după intervenția echipajelor.

Adolescentul, dus la spital și apoi pus sub acuzare

Șoferul a fost identificat drept Wyatt Seely, în vârstă de 17 ani, din Rochester. Polițiștii l-au reținut și l-au transportat la un spital din zonă pentru evaluare. Autoritățile au precizat că nicio altă persoană nu a fost rănită în urma incidentului.

Adolescentul a fost însă pus sub acuzare pentru mai multe fapte. Printre acestea se numără conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe, conducerea agravată sub influență, nerespectarea ordinului unui polițist și conduită după producerea unui accident. El mai este acuzat și de conducere imprudentă. Audierea sa în instanță este programată pentru 9 septembrie 2026, la Portsmouth District Court.

Cum a fost posibil accesul într-o zonă securizată

Incidentul ridică și o întrebare evidentă: cum a reușit un autoturism urmărit de poliție să treacă prin gardul unui aeroport și să ajungă pe platforma aeronavelor? Din informațiile disponibile în acest moment, autoritățile nu au indicat existența unei breșe deliberate în sistemul de securitate al aeroportului și nici nu au sugerat că adolescentul ar fi urmărit să ajungă la avioane. Din contră, accesul pare să fi fost consecința urmăririi și a pierderii controlului asupra situației.

Nu este clar nici cât de importante sunt pagubele produse avionului și tractorului. Poliția continuă să documenteze circumstanțele incidentului. La intervenție au participat polițiști de stat, echipaje ale poliției și pompierilor din Portsmouth, precum și Newington Police Department și Pease Fire and Emergency Services.