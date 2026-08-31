Copil de 3 ani, găsit pe pervazul unui apartament din Baia Mare. Mama a plecat și l-a lăsat nesupravegheat

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului, în urma unei sesizări la care au intervenit în data de 30 august.

Concret, polițiștii au fost sesizați în legătură cu faptul că pe pervazul geamului unui apartament situat la etajul 1 se află un copil.

La fața locului au intervenit pompierii, care au reușit să îl salveze pe minorul aflat în pericol.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că o femeie de 34 de ani ar fi plecat din locuință, lăsându-l fără supraveghere pe fiul său, în vârstă de trei ani, transmite IPJ Maramureș.

În aceste condiții, a fost sesizată și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Maramureș.

Polițiștii, sub supravegherea procurorului de caz, continuă cercetările pentru documentarea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun.