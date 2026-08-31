Patru alimente pe care experții recomandă să nu le pui în congelator. Cum trebuie păstrate

Un bucătar american recomandă atenție în special la patru produse întâlnite frecvent în bucătărie: brânzeturile, pastele gătite, mezelurile crud-uscate și vinul, arată Fox News.

De ce congelarea poate strica unele alimente

Când un aliment este congelat, apa din interiorul său formează cristale de gheață. Acestea pot modifica structura produsului, iar efectele devin vizibile după dezghețare. „Faptul că poți congela ceva nu înseamnă neapărat că ar trebui să o faci”, a explicat pentru Fox News Digital chef Dennis Littley, educator culinar și fondator al Ask Chef Dennis. Prin urmare, congelarea poate fi eficientă pentru conservare, dar nu este întotdeauna cea mai bună soluție dacă vrem ca alimentul să își păstreze calitatea inițială.

1. Brânza – o problemă cu dezghețarea

Multe tipuri de brânză pot fi congelate, însă problema apare după dezghețare. Brânzeturile pot deveni sfărâmicioase sau granulate, iar modificarea este mai evidentă în cazul celor moi și cremoase. Pentru a păstra mai bine textura, recomandarea este ca brânza să fie bine ambalată și păstrată în frigider, iar cantitatea cumpărată să fie adaptată consumului astfel încât produsul să fie folosit cât timp este proaspăt.

2. Pastele gătite – pot fi congelate însă totul depinde de ingrediente

Pastele preparate pot fi congelate, însă rezultatul depinde inclusiv de felul în care sunt gătite. După congelare și dezghețare, pastele pot deveni mai moi, iar sosurile cremoase se pot separa. Pentru preparatele cu sosuri pe bază de smântână sau alte ingrediente cremoase, chef-ul recomandă păstrarea resturilor în frigider și consumarea lor în următoarele zile. Există însă și excepții: preparatele consistente, precum pastele coapte, pot rezista mai bine congelării.

3. Prosciutto, salamul și alte mezeluri crud-uscate

Prosciutto, salamul și alte tipuri de carne maturată pot fi congelate, însă acest lucru poate afecta textura și aroma. Problema se simte mai ales atunci când aceste produse sunt consumate ca atare, pe un platou de aperitive, într-un sandviș sau într-un preparat în care textura cărnii este importantă. Alternativa recomandată este păstrarea lor bine ambalate în frigider și consumarea în perioada indicată după deschidere.

4. Vinul – un „nu” categoric!

În cazul vinului, recomandarea este mai categorică: nu îl pune în congelator. Motivul nu este doar schimbarea gustului. Atunci când vinul îngheață, lichidul se dilată, ceea ce poate crea probleme pentru sticlă sau dop. În plus, temperaturile foarte scăzute pot afecta aroma și gustul vinului. Dacă o sticlă a fost deja deschisă, recomandarea este să fie închisă din nou și păstrată în frigider, inclusiv în cazul vinului roșu. Acesta poate fi readus ulterior la temperatura potrivită pentru servire.

Congelatorul nu este întotdeauna cea mai bună soluție

Ideea principală este că „se poate congela” nu înseamnă automat „merită congelat”. Unele alimente își păstrează foarte bine proprietățile la temperaturi negative, în timp ce altele nu revin la aceeași consistență după dezghețare. Pentru brânzeturi, paste cu sosuri cremoase și mezeluri crud-uscate, frigiderul poate fi o alegere mai bună atunci când scopul este păstrarea texturii și a gustului. În cazul vinului, congelatorul este de evitat, inclusiv din cauza riscului pentru sticlă și dop.