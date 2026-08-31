Ambasada SUA la București, mesaj amuzant de Ziua Limbii Române: Unele frumuseți există doar în limba română

În videoclip, una dintre membrele misiunii îi cere unui asistent AI să traducă în limba română expresii lungi care descriu stări și emoții. Prima este o formulare elaborată pentru sentimentul de nostalgie față de un loc și un timp îndepărtat, plin de iubire și dor.

Răspunsul AI-ului este însă surprinzător de scurt: „Dor”.

„A rezumat întregul meu paragraf în trei litere?”, reacționează, amuzată, vorbitoarea.

Experimentul continuă cu o descriere la fel de complicată: o stare de liniște absolută, de armonie cu lumea, căldură, calm și tihnă sufletească. Asistentul oferă din nou un răspuns foarte scurt: „Tihnă”.

„Așteaptă. Tocmai a rezumat întregul meu paragraf în cinci litere?”, spune aceasta.

Ultimul exemplu este și cel care încheie clipul. Se descrie un sentiment de afecțiune pură, blândă și dulce, care face o persoană extrem de prețioasă pentru inima ta. Răspunsul este un singur cuvânt: „Drag”.

Când i se cere să traducă termenul înapoi în engleză, cuvânt cu cuvânt, asistentul AI refuză.

„Unele frumuseți există doar în limba română”, este replica de final.

Mesajul Ambasadei SUA pune astfel în evidență, într-o manieră relaxată și cu umor, nuanțele unor cuvinte românești care pot fi dificil de transpus fidel într-o altă limbă.

Ziua Limbii Române este sărbătorită anual la 31 august și reprezintă un prilej de promovare și apreciere a limbii române și a patrimoniului cultural asociat acesteia.