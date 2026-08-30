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Radu Miruță spune că Fritz va rămâne la conducerea USR după reforma ANI „S-a făcut un abuz”

Ministerul interimar al Apărării și Transporturilor, Radu Miruță, din partea USR, a fost întrebat, în direct la Digi 24, dacă Fritz va rămâne la conducerea partidului, după reforma ANI.
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Daiana Rob
30 aug. 2026, 22:36, Politic
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Ministrul interimar al Apărării a răspuns afirmativ, adăugând că „ceea ce s-a întâmplat este o mare nedreptate”, afirmând că adoptarea reformei ANI – care conține și amendamentul introdus de PSD, privind suspendarea din funcție a edililor locali care s-au aflat în conflict de interese sau incompatibilitate cu funcția – ce îl afectează pe liderul USR, Dominic Fritz, a ajuns „să unescă partidul”.

Da. Pentru că ceea ce s-a întâmplat este o mare nedreptate care a ajuns să unească partidul. Acum partidul simte că i s-a făcut o mare nedreptate, s-a făcut un abuz și este o reacție de protecție autoimună. Când simți o nedreptate, te unești (n.r. – ca partid)”, a declarat Miruță.

„Azi a fost Fritz, mâine poate să fie Miruță”

Ministrul USR, Radu Miruță, a argumentat precizând că „dacă există un astfel de instrument în statul român, care ia cu penseta câte un om și îl scoate din jocul politic, cu toate că oamenii îl votează, periculos este faptul că acest instrument există”. 

„Azi a fost Fritz. Mâine poate să fie Miruță, poate să fie Ruse, poate să fie alți oameni care au alte atribuții în statul ăsta. Nu putem pretinde în 2026 că vrem și NATO, vrem și OCDE, vrem și fonduri de la Uniunea Europeană și noi ne regulăm conturile la nivel politic prin astfel de instrumente”, a declarat Miruță. 

Reforma ANI, care face parte din jalonul PNRR, a fost publicată, vineri seară, în Monitorul Oficial. Potrivit acestei reforme, aleșii locali și județeni care au fost găsiți în incompatibilitate sau conflict de interese își pierd funcția în termen de 30 de zile de la promulgarea legii.

De ce Dominic Fritz este afectat de reforma ANI?

Aceasta îl afectează, în deosebi, pe liderul USR, Dominic Fritz, care se află, potrivit raportului ANI, în conflict de interese cu funcția de Primar al Timișoarei, după ce, în a doua zi de mandat, a aprobat un PUZ, rămas moștenire din partea fostei administrații Robu, care îl avantaja pe un arhitect local care a împrumutat USR cu 25.000 de lei în campania electorală din 2020.

De menționat este că, în vechea sa formă, legea distingea conflictul de interese față de incompatibilitatea cu funcția. Inițial, după vechea formă a legii, Dominic Fritz s-ar fi ales doar cu o diminuare a indemnizației de primar cu 10% pe o perioadă de șase luni, nefiind nevoit să-și părăsească funcția.

Cu toate acestea, noua reformă ANI conține și amendamentul propus de PSD, în cadrul căruia nu se mai distinge diferența dintre conflictul de interese și incompatibilitatea cu funcția, astfel că aleșii locali și județeni ce ocupă funcții publice, care au fost găsiți în aceste două situații își pierd automat funcția în termen de 30 de zile de la promulgarea reformei.

Acest amendament la legea ANI, a stârnit controverse în Parlament. Cu toate acestea, proiectul de lege a fost votat și de PNL, deși premierul Ilie Bolojan a afirmat, cu o seară înaintea votului, că legea „conține o prevedere anormală”. 

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