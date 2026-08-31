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Ministerul Culturii, mesaj de Ziua Limbii Române: Avem nevoie de vorbe rostite cu atenție

Ministerul Culturii a transmis un mesaj, cu ocazia Zilei Limbii Române. „De Ziua Limbii Române, nu avem nevoie de vorbe mari. Avem nevoie de vorbe rostite cu atenție. Și cu duioșie”, au scris oficialii pe rețelele de socializare.
Ministerul Culturii, mesaj de Ziua Limbii Române: Avem nevoie de vorbe rostite cu atenție
Sursa foto: Alexandra Pandrea/Mediafax Foto
Coralia Frigea
31 aug. 2026, 11:50, Social
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Ministerul Culturii a transmis luni, 31 august, un mesaj pe Facebook, prin care celebrează Ziua Limbii Române. Oficialii au vorbit despre importanța limbii ca formă de exprimare.

„Limba maternă îți poate fi multe lucruri, dar, înainte de toate este, îți este spațiu. Este un loc unde se află acasă. Un teritoriu spiritual pe care îl locuiești și care te locuiește, cu tot ce implică asta”, a comunicat echipa din Guvern.

31 august, zi importantă în România, Republica Moldova și Ucraina

Ziua Limbii Române este celebrată de 13 ani în România, de 36 de ani în Republica Moldova și, începând din acest an, și în Ucraina. Ministerul Culturii a vorbit despre limba națională ca spațiu.

„Cu timpul, descoperim cât de multe încap în acest spațiu: amintirile noastre, poveștile noastre de viață, paginile ultimei cărți citite, versurile unor cântece din alte timpuri, vocile unor personaje de pe scenă; felul în care ne strigăm bucuria sau speranța, felul în care ne plângem dorul sau tristețea. Este limba în care ne recunoaștem, oriunde ne-am afla”, au mai adăugat oficialii.

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