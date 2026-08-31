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Nicușor Dan, mesaj de Ziua Limbii Române: Pentru prima dată aniversăm împreună în trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis, de Ziua Limbii Române, că România, Republica Moldova și Ucraina sunt unite prin limbă și cultură, precizând că drepturile românilor „rămân obiective esențiale" ale statului.
Nicușor Dan, mesaj de Ziua Limbii Române: Pentru prima dată aniversăm împreună în trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina
Sursa foto: Facebook/Maia Sandu
Maria Nițu
31 aug. 2026, 10:23, Politic
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Președintele României, Nicușor Dan, a transmis luni un mesaj cu ocazia Zilei Limbii Române, precizând că limba și cultura română trebuie să fie sărbătorite în cel mai bun mod și că, începând din acest an, ziua este marcată împreună în România, Republica Moldova și Ucraina.

„Astăzi sărbătorim Ziua Limbii Române, într-un moment cu o semnificație aparte: pentru prima dată aniversăm împreună în trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a declarat că „protejarea drepturilor românilor de pretutindeni și promovarea limbii și culturii noastre rămân obiective esențiale ale statului român dincolo de granițe”.

Despre limba română, Nicușor Dan a precizat că rolul său este foarte important în păstrarea legăturilor istorice și culturale dintre comunitățile românești.

„Suntem uniți de acest liant valoros al limbii române, care ne ancorează în istorie și ne deschide viitorul. La mulți ani Limbii Române și tuturor celor care o vorbesc, o scriu și o păstrează vie!”, a mai transmis președintele României.

Ziua Limbii Române este sărbătorită anual pe data de 31 august. În acest an, Ucraina marchează oficial pentru prima dată această zi, după ce președintele Volodimir Zelenski a semnat decretul privind instituirea Zilei Limbii Române în Ucraina.

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