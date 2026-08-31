Mihai Fifor îi răspunde lui Dominic Fritz: Timișoara nu începe cu tine și nu se termină cu tine

Fifor îl acuză pe Fritz că folosește simbolul orașului pentru a se apăra de consecințele unei situații juridice și îi reproșează că nu ar avea dreptul să vorbească în numele Timișoarei.

Fifor își începe mesajul cu o serie de întrebări adresate lui Dominic Fritz, raportându-se la Revoluția din decembrie 1989 și la victimele de la Timișoara.

„Unde erai, Dominic Fritz, când colegii noștri, prietenii noștri erau închiși la Popa Șapcă pentru că, în 16 decembrie 1989, avuseseră curajul să iasă din cămine și să se ridice împotriva unui regim criminal?”, scrie deputatul PSD.

Acesta amintește și victimele Revoluției de la Timișoara, precum și protestele care au urmat după căderea regimului comunist.

„Unde erai când oamenii mureau împușcați pe scările Catedralei? Unde erai când se trăgea în oameni în orașul care avea să devină simbolul libertății României?”, continuă Fifor.

Deputatul afirmă că Fritz se afla în Germania de Vest în timpul Revoluției și susține că acesta a ajuns ulterior să folosească simbolurile Timișoarei în cariera sa politică.

„Știm unde erai. Aveai aproape șase ani și erai bine-mersi în Germania de Vest, într-o țară liberă și democratică, în timp ce la Timișoara oameni mureau luptând cu demnitate pentru libertatea pe care tu o aveai deja”, afirmă Fifor.

În mesajul său, parlamentarul PSD face referire și la perioada de după Revoluție, inclusiv la lupta pentru respectarea idealurilor din Proclamația de la Timișoara.

„Și unde erai în toți anii frământați de după Revoluție, Fritz? Unde erai când Timișoara își plângea morții, când încerca să afle cine a tras și cine trebuie să răspundă?”, întreabă Fifor.

Fifor: „Timișoara nu începe cu tine și nu se termină cu tine”

El susține că Dominic Fritz nu poate revendica simbolul Timișoarei și îl acuză că s-ar fi folosit politic de acesta.

„Te-ai cățărat oportunist pe un val și ai ajuns primar. Foarte bine. Dar Timișoara nu începe cu tine și nu se termină cu tine. Și, mai ales, tu NU ești Timișoara!”, afirmă deputatul PSD.

Fifor îl atacă apoi pe Fritz în legătură cu situația juridică pe care o invocă în mesaj și cu legea despre care primarul Timișoarei a spus că ar fi „anti-Timișoara”.

„Cum îți permiți tu, astăzi, să vii să spui că cineva în țara asta face o «lege anti-Timișoara»?”, scrie Fifor, care îl acuză pe edil că încearcă să transforme propria situație într-un conflict între instituțiile statului și orașul Timișoara.

Deputatul PSD susține că Fritz le-ar fi cerut timișorenilor voturile în numele integrității și respectării legii, iar ulterior ar fi încălcat tocmai principiile pe care le-ar fi invocat în campania electorală.

„Așa că nu legea «scuipă» pe voturile timișorenilor, Fritz. Tu ai scuipat pe voturile lor”, afirmă Mihai Fifor.

În continuare, parlamentarul îl acuză pe Fritz de „dublă măsură” și „ipocrizie”, susținând că primarul ar încerca să se ascundă în spatele Timișoarei pentru a evita asumarea responsabilității.

„În loc să răspunzi pentru propriile fapte, te ascunzi în spatele Timișoarei. Îți transformi propria situație juridică într-un atac asupra unui oraș întreg. Îți transformi funcția într-un scut și Timișoara într-un argument de apărare personală”, afirmă Fifor.

Deputatul face referire și la jurământul depus de Fritz la preluarea funcției și susține că primarul ar fi încălcat obligațiile asumate.

„Ai jurat credință României. Ai jurat să fii devotat patriei și poporului român. Ai jurat să respecți Constituția și legile României. Ai jurat să fii un bun român. Și ai jurat strâmb”, scrie Fifor.

Mesajul lui Fifor: „Nu tu ești Timișoara”

Mesajul se încheie într-o notă extrem de dură, deputatul PSD afirmând că Fritz este „o rușine pentru Timișoara și pentru țara asta”.

„Și ți-o spune unul care a fost în stradă în ’89. Și în ’90. Unul ai cărui prieteni au fost uciși la Timișoara”, susține Mihai Fifor.

„Nu tu ești Timișoara, Fritz! Bagă bine la cap lucrul ăsta!!!”, este mesajul cu care deputatul PSD își încheie postarea.