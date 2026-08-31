Rusia vrea 16 secții de votare în plus în Transnistria. Chișinăul denunță o încălcare a suveranității Moldovei

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a criticat planul Moscovei de a deschide încă 16 secții de votare pentru alegerile la Duma de Stat a Rusiei în regiunea nerecunoscută Transnistria, potrivit Ukrinform.

„Deschiderea de către Rusia a încă 16 secții de votare în regiunea Transnistriei pentru alegerile la Duma de Stat a Rusiei este inacceptabilă fără consimțământul autorităților constituționale ale Moldovei”, au transmis diplomații moldoveni, potrivit NewsMaker.md.

Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei a reacționat la declarația liderului regiunii separatiste, Vadim Krasnoselsky, care a anunțat că în Transnistria vor fi deschise 17 secții de votare pentru alegerile la Duma de Stat a Rusiei.

Autoritățile de la Chișinău au precizat că recunosc dreptul cetățenilor străini care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova de a participa la alegerile organizate de statele lor.

„Cu toate acestea, acest drept trebuie exercitat cu respectarea deplină a suveranității și integrității teritoriale a Moldovei. Organizarea proceselor electorale de către state străine pe teritoriul țării trebuie convenită în prealabil cu autoritățile constituționale de la Chișinău”, a precizat ministerul.

MAE de la Chișinău a declarat că Ambasada Rusiei în Republica Moldova a convenit cu autoritățile moldovene deschiderea unei singure secții de votare, la Chișinău.

„În aceste circumstanțe, intenția Rusiei de a deschide încă 16 secții de votare în regiunea Transnistriei fără consimțământul autorităților constituționale ale Moldovei este inacceptabilă și constituie o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a țării”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei.

După anunțul lui Vadim Krasnoselsky privind cele 17 secții de votare din Transnistria, biroul pentru Reintegrare al Moldovei a reacționat, precizând că deschiderea unor astfel de secții pe teritoriul Republicii Moldova, fără acordul autorităților constituționale, ar fi ilegală.

Potrivit liderului transnistrean, în regiune locuiesc aproximativ 220.000 de cetățeni ruși.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a criticat de curând decretul președintelui Vladimir Putin care simplifică obținerea cetățeniei ruse pentru locuitorii din Transnistria. Ea a spus că este un instrument de mobilizare pentru războiul împotriva Ucrainei.