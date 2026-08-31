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Sute de oameni s-au adunat pentru a juriza concursul de sosii ale primarul orașului New York, Zohran Mamdani

Sute de oameni s-au adunat duminică în apropierea popularului parc Washington Square din New York pentru a juriza un concurs de sosii ale primarului Zohran Mamdani.
Sute de oameni s-au adunat pentru a juriza concursul de sosii ale primarul orașului New York, Zohran Mamdani
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
31 aug. 2026, 08:22, Știri externe
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Câștigătorul concursului de sosii, Amadeo Fusca, a fost favoritul publicului, purtând pe sub costum un tricou al campioanei NBA, New York Knicks. Fusca avea și o tunsoare și o barbă similară cu cele ale lui Mamdani, câștigând un premiu de 100 de dolari., potrivit AP.

Mamdani, un socialist democrat care a preluat funcția în ianuarie, a acumulat un număr mare de urmăritori pe rețelele de socializare și în rândul locuitorilor mai tineri. Evenimentul a fost sponsorizat de aplicația de socializare Sonder.

Agenda lui Mamdani în calitate de primar este centrată pe reorientarea puterii guvernului către ajutorarea clasei muncitoare aflate în dificultate din oraș.

Nouă participanți, mulți cu păr facial similar cu cel al lui Mamdani, au venit îmbrăcați în nenumărate stiluri Mamdani, inclusiv costumul maro pe care Mamdani l-a purtat în timpul campaniei electorale din 2025, cravate cu imprimeuri roșii și negre, pantofi eleganți, costume albastru închis și negre și inele argintii. Unul dintre participanți a venit fără cămașă, dar purtând un șorț – o referință la un videoclip rap realizat de Mamdani în 2019.

Câștigătorul, desemnat de aplauzele publicului

Concurenților li s-a adresat o singură întrebare în cadrul concursului – numiți pizza lor preferată – iar câștigătorul a fost decis în funcție de cine a primit cele mai multe aplauze.

Inițial, participanții s-au adunat în parc, dar poliția le-a spus că trebuie să plece pentru că nu obținuseră un permis. Așa că s-au mutat în afara parcului pentru competiție.

Nu era prima dată când se adunau persoane care semănau cu Mamdani. Un concurs similar a avut loc în Brooklyn în 2025, când Mamdani își făcea campanie pentru funcția de primar.

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