Tucker Carlson susține că Trump ar trebui demis din funcție „imediat” dacă ar lua în calcul un atac nuclear

Tucker Carlson, fost jurnalist TV și o figură importantă a mișcării conservatoare din SUA, a afirmat că președintele american Donald Trump ar trebui demis din funcție „imediat” dacă ia în considerare în mod activ utilizarea armelor nucleare în războiul împotriva Iranului.

În cadrul unui episod recent din „The Tucker Carlson Show”, el a susținut că simpla analizare a unei astfel de opțiuni ar trebui să reprezinte o „linie roșie” pentru un șef de stat.

„În momentul în care un președinte ia în considerare în mod activ utilizarea, în primul rând, a armelor nucleare, acea persoană ar trebui destituită imediat din funcție, deoarece aceasta trebuie să fie linia roșie: distrugerea întregii umanități printr-un atac nuclear”, a spus Carlson, potrivit The Hill.

El a făcut aceste afirmații într-o discuție cu Joe Kent, fost director al Centrului Național de Combatere a Terorismului, care a demisionat la începutul acestui an în semn de protest față de războiul cu Iranul.

Comentatorul conservator a precizat că s-a opus ferm celor două proceduri de destituire declanșate împotriva lui Trump în timpul primului său mandat. Totuși, Carlson s-a întrebat de ce același principiu nu ar trebui aplicat în cazul în care un președinte ar lua în calcul un prim atac nuclear.

„De ce nu se încearcă demiterea lui din funcție, imediat?”, a spus Carlson, adăugând că orice președinte care ar accepta astfel de discuții din partea unui subordonat ar fi, în opinia sa, „nepotrivit pentru funcție”.

Trump nu a anunțat că ia în calcul un atac nuclear, dar vrea ca Teheranul să nu dețină o armă nucleară

Președintele american Donald Trump nu a declarat public faptul că ia în considerare să lanseze un atac nuclear, ca primă măsură, în războiul împotriva Iranului. Totuși, el a lansat de mai multe ori amenințări militare foarte dure, legându-le de programul nuclear iranian.

În schimb, Trump a repetat foarte clar că nu va permite Iranului să obțină o armă nucleară.

Comentariile lui Carlson vin în contextul în care acesta și-a exprimat îngrijorarea atât cu privire la abordarea administrației față de Iran, cât și la strategia nucleară elaborată la Pentagon.

Statele Unite au reluat atacurile asupra Iranului

În noaptea de duminică spre luni, forțele americane au atacat lansatoare de rachete iraniene din zona strâmtorii Ormuz, în prima operațiune militară confirmată a SUA împotriva Iranului după o pauză de o lună.

Gardienii Revoluției au anunțat ulterior un atac cu rachete balistice asupra unor baze americane din Iordania. Nu au fost raportate imediat victime sau pagube în urma ripostei iraniene.

Mai multe publicații semioficiale din Iran au relatat despre explozii în apropierea insulei Larak, situată în strâmtoarea Ormuz.

Ultimul atac american confirmat asupra unor obiective iraniene avusese loc pe 29 iulie. Atunci, armata SUA a anunțat o serie amplă de lovituri asupra unor obiective ale Gardienilor Revoluției, inclusiv instalații de supraveghere și apărare de coastă.

Pe 1 august, Donald Trump a declarat că va amâna noi atacuri la solicitarea unor aliați din Golf, printre care Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.