Japonia își va consolida apărarea cu drone, inteligență artificială și rachete

Totalul preliminar reprezintă doar o mică creștere față de bugetul de apărare de 8,8 trilioane de yeni (55 de miliarde de dolari) solicitat pentru acest an fiscal. Acesta va fi mult mai mare în cele din urmă, dar mai multe detalii vor apărea mai târziu în acest an, după ce guvernul prim-ministrului Sanae Takaichi va aproba noua strategie de securitate și apărare care vizează consolidarea capacității de contraatac a Japoniei, relatează AP.

În cadrul strategiei sale de apărare pe cinci ani, stabilită în 2022, Japonia și-a dublat cheltuielile pentru apărare la aproximativ 2% din produsul său intern brut pentru a consolida rolul ofensiv al Forțelor sale de Autoapărare, în vederea contracarării Chinei. Beijingul a criticat consolidarea apărării Japoniei, numind-o „nou militarism”.

Adaptare la noile forme de război

Japonia își propune acum „să își consolideze drastic capacitatea de descurajare și răspuns prin transformarea capacității sale de apărare” prin adaptarea la noile forme de război, cum ar fi în cazul desfășurării de drone de către Ucraina, a declarat ministerul într-o broșură despre solicitarea sa bugetară.

Ministerul afirmă că noile metode de război necesită dezvoltarea internă și producția în masă a armelor fără echipaj la prețuri reduse pentru a reduce costurile, a minimiza numărul de victime și a construi o rețea de apărare aeriană mai eficientă din punct de vedere al costurilor.

Ministerul intenționează să utilizeze drone de atac în coordonare cu rachete cu rază lungă de acțiune pentru contraatacuri mai rentabile. Pentru anul fiscal care începe în aprilie 2027, solicită o sumă nespecificată de finanțare pentru achiziționarea de drone de atac fără pilot, care să fie lansate de deasupra sau de sub apă.

Oficialii spun că armele fără echipaj uman ar putea ajuta, de asemenea, Japonia să compenseze scăderea numărului de personal militar, pe măsură ce populația sa îmbătrânește și se micșorează. Experții spun că dezvoltarea de drone complet artizanale, având în vedere că piața comercială a Japoniei este dominată de importuri din China, ar fi o provocare.

În ultimii ani, Japonia și-a fortificat regiunea de sud-vest cu rachete și interceptoare cu rază lungă de acțiune. Pentru a-și consolida și mai mult capacitatea de contraatac, ministerul urmărește să dezvolte rachete hipersonice care pot fi lansate de pe submarine.

Japonia are în vedere utilizarea inteligenței artificiale

Ministerul intenționează să introducă o platformă integrată de inteligență artificială în comandă și control pentru a îmbunătăți viteza și precizia în luarea deciziilor, inclusiv evaluarea câmpurilor de luptă și alegerea țintelor.

Oficialii au declarat că Japonia are în vedere utilizarea tehnologiilor de inteligență artificială străine existente, inclusiv cele din SUA, dezvoltând și consolidând în același timp inteligența artificială dezvoltată pe plan intern sau combinându-le.