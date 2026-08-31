Polonia, primul aliat NATO în exercițiul SUA inspirat de războiul din Ucraina. Forțele speciale se antrenează pentru războiul cu drone

Antrenamentul pune un accent deosebit pe utilizarea dronelor și pe operațiunile desfășurate în condiții apropiate de cele întâlnite pe câmpul de luptă ucrainean.

Forțele speciale poloneze participă, alături de militarii americani, la exerciții desfășurate la Joint Multinational Readiness Center (JMRC), în apropiere de Hohenfels, în sudul Germaniei. Centrul reprezintă una dintre principalele facilități de instruire pentru operațiuni de luptă ale Armatei SUA din Europa, scrie TVP World.

Forțele speciale din Polonia, antrenament pentru războiul cu drone

Exercițiul, început vineri și programat să se desfășoare pe parcursul mai multor zile, a fost conceput inițial pentru „Beretele Verzi”, trupele speciale ale Armatei SUA. Scenariile de instruire au fost dezvoltate folosind experiența acumulată în războiul dintre Rusia și Ucraina.

Potrivit unui reportaj exclusiv al Associated Press, militarii polonezi trebuie să se deplaseze clandestin printr-o zonă rurală controlată de un adversar simulat. Aceștia au de parcurs aproximativ 100 de kilometri, de la Hohenfels către zona de antrenament Grafenwöhr, înainte de a utiliza o dronă pentru a lovi o țintă importantă.

Scenariul urmărește să reproducă o serie de dificultăți întâlnite în războiul modern, în special riscul permanent reprezentat de drone și necesitatea ca trupele să se deplaseze fără a fi detectate.

Războiul din Ucraina schimbă modul în care se antrenează NATO

Un ofițer american al forțelor speciale a declarat pentru AP că exercițiul folosește în mod direct „lecțiile învățate din Ucraina”. Militarii încearcă să reproducă problemele cu care s-au confruntat atât forțele ucrainene, cât și cele ruse în timpul războiului.

Exercițiul ar urma să fie organizat de mai multe ori pe an și ar putea fi extins treptat pentru a include militari din majoritatea statelor NATO sau chiar din toate cele 32 de țări membre ale Alianței.

Participarea Poloniei este relevantă în contextul în care Varșovia își consolidează rapid capacitățile militare și își adaptează planurile de apărare la riscul unei eventuale confruntări cu Rusia.

Polonia și SUA își consolidează pregătirea militară în Europa

Antrenamentul are loc într-un moment în care statele NATO sunt tot mai preocupate de posibilitatea unei confruntări directe cu Rusia. În același timp, aliații europeni urmăresc cu atenție nivelul angajamentului SUA față de securitatea Europei.

Tensiunile sunt amplificate și de creșterea numărului de incidente implicând drone în Europa. La începutul lunii august, două drone au fost observate deasupra unei baze militare germane, iar o altă dronă care transporta explozibili a fost descoperită la un important aeroport de marfă din Germania.

În acest context, exercițiul SUA-Polonia urmărește să pregătească forțele speciale pentru un tip de conflict în care dronele pot fi utilizate atât pentru supraveghere și recunoaștere, cât și pentru lovirea unor ținte.