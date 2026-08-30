Rusia intensifică atacurile asupra Ucrainei: aproape 2.000 de drone lansate într-o singură săptămână

Atacurile rusești asupra Ucrainei au intrat în a cincea zi consecutivă, iar Kievul a fost din nou vizat în noaptea de 31 august. Explozii s-au auzit în centrul capitalei în jurul orei locale 00:30, potrivit jurnaliștilor aflați la fața locului, potrivit Kyiv Independent.

Deocamdată nu există informații complete despre efectele celui mai recent atac.

Aproape 1.500 de drone lansate în patru zile

Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 30 august că Rusia a lansat aproximativ 800 de drone cu propulsie cu reacție în ultimele patru zile.

În total, Moscova a lansat aproape 1.500 de drone în aceeași perioadă, potrivit liderului ucrainean.

Zelenski susține că Rusia urmărește să epuizeze apărarea Ucrainei și populația prin atacuri prelungite.

„În acest moment, tactica Rusiei este să epuizeze Ucraina și ucrainenii – în primul rând, oamenii noștri”, a declarat Zelenski în discursul său de seară.

Rusia folosește tot mai multe drone cu reacție

Moscova a început să folosească într-o măsură tot mai mare drone cu propulsie cu reacție, inclusiv modelele Geran-4 și Geran-5.

Aceste aparate pot atinge viteze de până la 600 de kilometri pe oră, de peste trei ori mai mari decât viteza dronelor Shahed echipate cu motoare cu piston.

Viteza ridicată complică misiunile de interceptare ale forțelor ucrainene.

„Cea mai dificilă sarcină este interceptarea celor cu propulsie cu reacție. În acest moment, în principal avioanele noastre de luptă asigură apărarea împotriva lor”, a spus Zelenski.

Kievul testează noi drone-interceptor

Ucraina caută soluții pentru a contracara noua tactică rusă.

Noul ministru ucrainean al Apărării, Yevhen Khmara, a declarat pe 29 august că Ucraina a testat patru tipuri de drone-interceptor concepute pentru a doborî dronele rusești cu propulsie cu reacție.

Potrivit lui Zelenski, patru companii au dezvoltat astfel de sisteme, iar una dintre ele a obținut până acum cele mai bune rezultate.

Președintele ucrainean vrea ca Ucraina să crească rapid rata de interceptare.

„În această toamnă trebuie să oferim un răspuns și să ducem rata de interceptare cu mult peste 90%”, a declarat Zelenski.

Atacurile asupra Kievului au devenit tot mai frecvente ziua

În ultima săptămână, Rusia a schimbat și momentul atacurilor asupra capitalei ucrainene.

Moscova a lansat tot mai multe atacuri cu drone kamikaze asupra Kievului în timpul zilei. Alarmele aeriene se activează și se opresc în mod repetat, iar locuitorii capitalei rămân într-o stare aproape permanentă de alertă.

Zelenski afirmă că au fost lovite locuințe, magazine și alte obiective de infrastructură civilă.

Peste 2.000 de atacuri aeriene într-o săptămână

Datele prezentate de partea ucraineană arată amploarea ofensivei aeriene ruse.

În ultima săptămână, Rusia a lansat aproape 2.000 de drone de atac, peste 1.600 de bombe planante și 31 de rachete împotriva Ucrainei.

Printre rachete s-au numărat și proiectile balistice nord-coreene, potrivit autorităților ucrainene.

În timp ce Rusia își mărește producția de drone cu propulsie cu reacție, Ucraina încearcă să își adapteze rapid apărarea antiaeriană pentru a face față unor atacuri mai rapide și mai greu de interceptat.