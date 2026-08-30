Prima pagină » Știri externe » Rusia pregătește „atacuri masive asupra infrastructurii energetice a Ucrainei”

Rusia pregătește „atacuri masive asupra infrastructurii energetice a Ucrainei”

Armata rusă pregătește atacuri de amploare asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, a anunțat duminică Ministerul rus al Apărării, la două zile după un atac devastator asupra unui depozit din apropierea Kievului.
Rusia pregătește „atacuri masive asupra infrastructurii energetice a Ucrainei”
Iulian Moşneagu
30 aug. 2026, 13:57, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Într-o postare pe Telegram, Ministerul Apărării de la Moscova a transmis că forțele ruse „au început pregătirile pentru lansarea unor atacuri masive asupra instalațiilor energetice ale Ucrainei”, conform Politico.

Kremlinul susține că atacurile ar reprezenta o ripostă la loviturile ucrainene asupra infrastructurii energetice din Rusia.

La începutul lunii, ministrul ucrainean al Energiei, Denis Șmîhal, a declarat pentru Politico că „Putin vrea să distrugă complet sistemul energetic al Ucrainei”. El a spus că autoritățile de la Kiev încearcă să consolideze sistemul energetic și infrastructura pentru a evita repetarea penelor de curent din iarna trecută.

Ministerul Apărării a mai anunțat că Rusia a efectuat „atacuri coordonate” asupra unei instalații industriale din Kiev. Un atac lansat vineri asupra unui depozit din Myla, în apropierea capitalei ucrainene, a ucis 38 de persoane, a anunțat duminică președintele Volodimir Zelenski. Alte 20 de persoane au fost rănite, iar patru sunt date dispărute.

Incendiile provocate de atac au avariat cel puțin 50 de locuințe.

„În total, numai în această săptămână, rușii au lansat aproape 2.000 de drone de atac, peste 1.600 de bombe aeriene și 31 de rachete de diferite tipuri”, a spus Zelenski.

Oficialii ucraineni susțin, de asemenea, că informațiile de care dispun arată că Rusia pregătește un nou atac terestru asupra Kievului.

Pavlo Palisa, adjunct al șefului administrației prezidențiale ucrainene, a declarat că liderii militari ruși au primit ordin de la Kremlin să pregătească atacuri atât asupra Kievului, cât și asupra orașului Cernihiv.

Recomandarea video

AUR are ca prioritate adoptarea legii de intimidare a donatorilor ONG-urilor în sesiunea parlamentară care începe la 1 septembrie
G4Media
Milioane de oameni au văzut imaginile live și nu au crezut că sunt reale » Cât de aproape au trecut două avioane de un stadion plin
GSP.ro
Rețeaua „Matrioșka”, legată de Kremlin, nou val de dezinformare. Sunt vizați premierul suedez Ulf Kristersson și Gabriel Attal, intrat în cursa pentru președinția franceză
Gandul
Cât cere Leo de la Roșiori ca să cânte la o nuntă în 2026. Ce tarif are, pentru un program scurt, de 45 de minute, sau pentru toată noaptea
Cancan
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport
Motivele pentru care islandezii au respins aderarea la Uniunea Europeană în ciuda presiunilor exercitate de Donald Trump
Libertatea
Primesc și pensionarii din România a 13-a pensie? De la ce dată s-ar putea întâmpla
CSID
Permisul de conducere și certificatul de înmatriculare se scumpesc din 15 septembrie 2026. Noile tarife anunțate de DGPCI
Promotor
ANALIZĂ. România are benzină şi motorină mai scumpe decât în toate ţările vecine, deşi dispune de resurse proprii importante de petrol
Economedia