Rezultate finale. Islanda respinge prin referendum reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană

UPDATE 12:30 Rezultate finale: Islanda respinge reluarea negocierilor de aderare la UE

Islandezii au respins reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, potrivit rezultatului final al referendumului.

Tabăra „Nu” a obținut 52,8% din voturi, adică 118.040, în timp ce „Da” a primit 47,2%, respectiv 105.339 de voturi. Diferența dintre cele două tabere a fost de 12.701 voturi.

La referendum au participat 225.031 de alegători, ceea ce înseamnă o prezență de 82,5%.

UPDATE 11:30 RÚV: Islanda a respins reluarea negocierilor de aderare la UE

Islanda a respins reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, potrivit televiziunii publice islandeze RÚV. Deși mai este așteptat rezultatul final dintr-o singură circumscripție, Sud-Vest, diferența acumulată de tabăra „Nu” nu mai pare să poată fi recuperată.

În afara circumscripției Sud-Vest, „Nu” are un avans de 8.598 de voturi.

RÚV consideră că rezultatul referendumului este clar, chiar dacă numărătoarea nu s-a încheiat oficial.

UPDATE 9:45 „Nu” ajunge la 52,5%

Rezultatele parțiale ale referendumului din Islanda indică un avans tot mai clar al taberei „Nu”. 52,5% dintre voturi sunt împotriva reluării negocierilor de aderare la UE, iar 47,5% sunt pentru.

În cifre, sunt 99.037 de voturi pentru „Nu” și 89.459 pentru „Da”, o diferență de 9.578 de voturi.

UPDATE 9:00 Islandezii se îndreaptă spre respingerea reluării negocierilor de aderare la UE

Tabăra „Nu” își mărește avansul în referendumul din Islanda privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

Potrivit celor mai recente rezultate parțiale, 51,8% dintre voturile valabil exprimate sunt împotriva reluării negocierilor, iar 48,2% sunt pentru.

Până acum, „Nu” a obținut 91.965 de voturi, iar „Da” 85.524, ceea ce înseamnă o diferență de 6.441 de voturi.

UPDATE 8:30 Tabăra „Nu” își mărește avansul

Tabăra „Nu” își mărește avansul în referendumul din Islanda privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

Potrivit celor mai recente date, 50,9% dintre voturile valabil exprimate sunt împotriva reluării negocierilor, iar 49,1% sunt pentru.

„Nu” a ajuns la 83.539 de voturi, față de 80.741 pentru „Da”, diferența crescând la 2.798 de voturi.

UPDATE 6:10 „Nu” trece la limită în față

Tabăra „Nu” a trecut la limită în față în referendumul din Islanda privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit celor mai recente date, 50,1% dintre voturile valabil exprimate sunt împotriva reluării negocierilor, iar 49,9% sunt pentru.

Diferența este de numai 435 de voturi: 76.339 pentru „Nu” și 75.904 pentru „Da”. Până acum au fost numărate 153.197 de buletine de vot.

UPDATE 5:29

51,4% „Da” (59.403) – 48,6% „Nu” (56.172)

UPDATE 4:25

51,2% „Da” (53.594) – 48,8% „Nu” (51.137)

Potrivit Reuters, rezultatul final ar putea fi disponibil duminică la prânz.

UPDATE 4:10

51% „Da” (50.604 voturi) – 49% „Nu” (48.588 de voturi)

UPDATE 4:04

La ora 3.58 (ora României), la nivel general, 50,5% dintre voturile înregistrate erau „pentru” și 49,5% din voturi – „împotrivă”.

UPDATE 3:50

Alte cifre din circumscripția electorală Sud:

Au votat „împotrivă” 60,1% (9.001 voturi), în timp ce 39,9% (5.964) au votat „pentru”.

UPDATE 3:08

51,17% „Da”, 48, 83% „Nu”.

40% dintre voturi (87.000) au fost deja deschise.

O discuție live pe Reddit menționează un caz foarte strâns într-o circumscripție, unde au fost numărate 9.900 de „Da” și 9.900 de „Nu”.

UPDATE 3:00

51,5% dintre participanții la referendum au votat „Da”, 48,5% au votat „Nu”.

Au fost numărate aproximativ 30% dintre voturi. Circumscripțiile rurale au votat masiv pentru nereluarea negocierilor de aderare, în timp ce în capitala Reykjavik, cele două mari circumscripții au votat în favoarea reluării negocierilor de aderare la UE.

UPDATE 2:46

Primele rezultate parțiale ale referendumului din Islanda înclină pronunțat spre „Nu”, cu aproximativ 60% dintre voturi, concentrate în circumscripțiile rurale.

52,52% au votat „Da” și 48,48% au votat „Nu”. Au fost numărate 63.000 de voturi până la această oră.

Știrea inițială

Primele rezultate parțiale ale referendumului din Islanda: 59,8% dintre voturile numărate din circumscripția de Sud sunt împotriva reluării negocierilor, în timp ce 40,2% susțin această variantă. Au fost numărate aproape 10.000 de voturi, potrivit euronews.

Circumscripția de Sud este însă considerată una dintre zonele mai eurosceptice ale Islandei, iar pescuitul, un subiect sensibil în dezbaterea privind aderarea la UE, are o importanță deosebită pentru economia regiunii.

În general, zonele rurale ale țării sunt considerate mai reticente față de aderarea la Uniunea Europeană, în timp ce capitala Reykjavík este văzută drept mai favorabilă apropierii de blocul comunitar. Rezultatele din Capitală ar putea, prin urmare, schimba semnificativ imaginea oferită de primele cifre.

Secțiile de vot s-au închis sâmbătă, la ora 22:00, ora locală, iar numărătoarea continuă. Noi rezultate parțiale sunt așteptate pe parcursul nopții.

Aproximativ 272.000 de islandezi au avut drept de vot în cadrul referendumului, considerat un moment important pentru viitorul relației țării cu Uniunea Europeană.

Participarea la vot a fost ridicată și comparabilă cu cea de la alegerile parlamentare din 2024, când prezența la urne a fost de aproximativ 80%, potrivit presei islandeze.

Informații de context

Islanda a organizat sâmbătă, 29 august, un referendum privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

Întrebarea a fost simplă: „Ar trebui Islanda să reia negocierile de aderare la Uniunea Europeană?”.

Un vot „Da” ar permite guvernului să redeschidă negocierile cu Bruxelles-ul, iar o eventuală înțelegere privind aderarea ar trebui supusă ulterior unui nou referendum.

Islanda a depus cererea de aderare în 2009, după criza financiară care a lovit puternic economia țării.

Negocierile au început în 2010 și au avansat în mai multe domenii, însă au fost suspendate în 2013, pe fondul opoziției față de aderare.

Cererea Islandei nu a fost retrasă oficial, iar negocierile pot fi reluate dacă alegătorii susțin această variantă.

De această dată, dezbaterea are loc într-un context geopolitic foarte diferit.

Islanda este membră NATO, dar nu are armată proprie și se bazează în mare parte pe cooperarea cu aliații pentru securitate.

Războiul din Ucraina, activitatea Rusiei în Atlanticul de Nord și incertitudinile legate de politica Statelor Unite au determinat o parte dintre islandezi să privească mai atent spre Europa.

Economia este un alt argument pentru susținătorii reluării negocierilor.

Islanda are deja acces la piața unică europeană prin Spațiul Economic European și face parte din spațiul Schengen, dar nu are un cuvânt de spus în adoptarea regulilor europene pe care le aplică.

Susținătorii aderării consideră că statutul de membru ar oferi Islandei mai multă influență și ar putea aduce mai multă stabilitate economică.

Adoptarea euro este, de asemenea, privită de unii alegători drept un posibil avantaj.

Opoziția se concentrează în special pe suveranitate și pescuit. Industria pescuitului are o importanță majoră pentru economia și identitatea Islandei, iar euroscepticii se tem că aderarea ar reduce controlul Reykjavikului asupra apelor și cotelor de pescuit.

Agricultura și capacitatea Islandei de a-și stabili singură politicile reprezintă alte puncte sensibile.

Astfel, referendumul nu este doar despre relația cu UE.

Pentru Islanda, el reprezintă o alegere între mai multă integrare europeană, cu posibile avantaje economice și de securitate, și păstrarea unui control cât mai mare asupra propriilor decizii, într-un moment în care echilibrul geopolitic din Atlanticul de Nord se schimbă rapid.