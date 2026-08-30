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Islandezii par să respingă reluarea negocierilor de aderare la UE. Argumentele economice nu au învins temerile privind suveranitatea

Islandezii par să respingă reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, potrivit rezultatelor parțiale ale referendumului desfășurat sâmbătă.
Islandezii par să respingă reluarea negocierilor de aderare la UE. Argumentele economice nu au învins temerile privind suveranitatea
Iulian Moşneagu
30 aug. 2026, 09:34, Știri externe
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Rezultatele parțiale indică 51,8% pentru tabăra care se opune reluării negocierilor cu Uniunea Europeană, față de 48,2% pentru susținătorii reluării discuțiilor, după numărarea a 178.623 de voturi.

Suveranitatea și pescuitul, teme centrale în campanie

Campania dinaintea votului a scos în evidență temerile din Islanda legate de suveranitate și de păstrarea controlului asupra pescuitului și agriculturii, scrie Bloomberg.

Islanda are aproape 400.000 de locuitori și are deja acces la piața unică a Uniunii Europene prin Spațiul Economic European.

Referendumul este privit și ca un test pentru credibilitatea geopolitică a Uniunii Europene, într-un moment în care Bruxelles-ul încearcă să accelereze procesul de extindere și să pună capăt unei pauze de 13 ani în care niciun nou stat nu a aderat la blocul comunitar.

Un vot pentru „Nu” arată că schimbările geopolitice din ultima perioadă nu i-au convins suficient pe islandezi să se apropie de UE.

Premierul Islandei a susținut reluarea negocierilor

Premierul Kristrún Frostadóttir a susținut înaintea referendumului că aderarea la UE ar putea aduce mai multe oportunități comerciale și ar putea reduce unele costuri pentru companii și populație.

Uniunea Europeană este deja principalul partener comercial al Islandei. Aproximativ două treimi din exporturile țării au mers anul trecut către UE, în timp ce Statele Unite au reprezentat aproximativ 9%.

Islanda are, de asemenea, una dintre cele mai ridicate dobânzi de politică monetară din Europa de Vest, de 8%.

Un rezultat favorabil taberei „Nu” ar evidenția și dificultatea susținătorilor aderării de a convinge electoratul prin argumente economice. Islanda se numără deja printre cele mai bogate țări din lume raportat la PIB-ul pe cap de locuitor.

Islanda și-a suspendat negocierile de aderare în 2013

Islanda a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în 2009, după criza financiară care a lovit puternic țara. Negocierile au fost însă suspendate în 2013. Subiectul a revenit pe agenda politică după schimbarea guvernului, la sfârșitul anului 2024.

Referendumul are caracter consultativ, însă guvernul islandez a anunțat că va respecta rezultatul votului.

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