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Focuri de armă la o petrecere rave organizată pe un hipodrom din Elveția. Un mort și cinci răniți

Mai multe focuri de armă au fost raportate duminică dimineața pe un hipodrom din Elveția, unde avea loc o petrecere rave la care participau câteva mii de oameni. Poliția a anunțat „mai multe victime”.
Focuri de armă la o petrecere rave organizată pe un hipodrom din Elveția. Un mort și cinci răniți
sursa foto: pixabay
Cosmin Pirv
30 aug. 2026, 09:25, Știri externe
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UPDATE: Un mort și cinci răniți

Presa din Elveția anunță că un om a murit și alte cinci persoane au fost rănite, unele grav, in urma incidentului.

Suspectul este în continuare căutat.

Știrea inițială:

Focurile de armă au fost trase în jurul orei 3.00, în timp ce pe hipodromul din Schachen, Elveția, avea loc evenimentul „Aarauer Rave Vol. 7”, potrivit poliției cantonale din Aargau și presei elvețiene.

Poliția a anunțat că focurile au fost îndreptate asupra unei mulțimi și că există mai multe victime.

Deocamdată nu sunt cunoscute nici numărul exact al acestora, nici gravitatea rănilor. De asemenea, nu se știe cine a tras și care a fost motivul atacului.

Publicația elvețiană Blick scrie că la fața locului se află numeroase mașini de poliție, ambulanțe și echipaje de pompieri.

„Nu este încă clar ce s-a întâmplat exact”, a declarat Vanessa Rumpold, purtătoarea de cuvânt a Poliției cantonale din Aargau.

Presa din Elveția scrie că perimetrul din jurul hipodromului a fost izolat, iar autoritățile le-au cerut oamenilor să evite zona.

La intervenție a fost mobilizat inclusiv un elicopter Super Puma al armatei elvețiene, în timp ce polițiștii continuau operațiunile de căutare și anchetă.

În urmă cu nouă zile, doi cetățeni români se numărau printre cele patru persoane care au murit într-un incendiu izbucnit într-o clădire din localitatea elvețiană Thusis.

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