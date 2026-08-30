NASA lansează un nou telescop spațial | Roman ar putea descoperi până la 100.000 de planete în afara Sistemului Solar

Un nou capitol al explorării spațiului a început duminică, după ce NASA a lansat telescopul Nancy Grace Roman de la Centrul Spațial Kennedy din Florida, relatează BBC.

Misiunea are obiective ambițioase: cercetătorii vor să afle mai multe despre energia întunecată, găurile negre și structura Universului, dar și să caute planete aflate dincolo de Sistemul Solar.

Un câmp vizual de 100 de ori mai mare

Nancy Grace Roman va putea surprinde imagini panoramice ale spațiului cu un câmp vizual de aproximativ 100 de ori mai mare decât cel oferit de telescoapele spațiale Hubble și James Webb, potrivit NASA.

Această capacitate le va permite astronomilor să observe suprafețe uriașe ale cerului și să studieze milioane de obiecte cosmice.

„Roman va schimba modul în care privim Universul”, a declarat Nicky Fox, administrator NASA.

Telescopul se îndreaptă spre un punct aflat la un milion de mile de Pământ

La aproximativ 30 de minute după lansare, telescopul s-a separat de racheta SpaceX care l-a transportat în spațiu.

Roman a pornit apoi spre punctul din spațiu unde își va desfășura misiunea, la aproximativ un milion de mile de Pământ, adică peste 1,6 milioane de kilometri.

Călătoria până la această poziție va dura aproximativ 100 de zile.

După instalarea la destinație, telescopul va începe să cartografieze regiuni vaste ale Universului și să caute exoplanete — planete care orbitează alte stele decât Soarele.

NASA speră să găsească până la 100.000 de exoplanete

Una dintre cele mai spectaculoase promisiuni ale misiunii este numărul de lumi noi pe care Roman le-ar putea identifica.

Nicky Fox spune că telescopul ar putea descoperi zeci de mii de exoplanete, posibil chiar 100.000.

Miza nu este doar găsirea unor noi planete. Astronomii vor să afle cât de frecvente sunt aceste lumi și să înțeleagă mai bine locul Pământului în Univers.

„Una dintre principalele noastre misiuni la NASA este să răspundem la întrebarea: «Suntem singuri în Univers?»”, a spus Fox.

De ce va ajunge atât de departe de Pământ

Telescopul Roman va ajunge la o distanță de aproximativ patru ori mai mare decât distanța dintre Pământ și Lună.

Astronomul Jenifer Millard a explicat pentru BBC că această poziție este importantă deoarece Roman va folosi camere care detectează lumina infraroșie.

Radiația infraroșie provenită de la Pământ și de la Lună ar putea afecta observațiile. Distanța mai mare va reduce acest tip de interferență și va permite instrumentelor telescopului să observe mai clar obiectele îndepărtate.

„Un salt uriaș” pentru astronomi

Jackie Townsend, managerul proiectului Roman din cadrul NASA, a descris lansarea drept un moment extraordinar.

„Călătoria a fost magnifică. Ne-a dus exact acolo unde voiam să ajungem”, a spus Townsend după lansare.

Președintele american Donald Trump a intervenit în conferința de presă a NASA pentru a felicita echipa care a lucrat la proiect.

Telescopul Nancy Grace Roman intră astfel într-o misiune care ar putea schimba modul în care astronomii studiază Universul. Cu un câmp vizual uriaș și capacitatea de a cerceta miliarde de obiecte cosmice, Roman va căuta răspunsuri despre originea și evoluția Universului — și, poate, despre existența altor lumi asemănătoare Pământului.