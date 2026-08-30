NASA a lansat telescopul spațial Nancy Grace Roman, un nou observator pentru studierea misterelor Universului

Telescopul a decolat de la Centrul Spațial Kennedy și se îndreaptă către Punctul Lagrange 2 (L2), o locație orbitală stabilă situată la aproximativ 1.6 milioane de kilometri de Pământ, informează Reuters.

Misiunea este proiectată pentru o durată inițială de 5 ani, cu rezerve de combustibil ce permit extinderea cu încă 5 ani.

Lansarea a avut loc cu nouă luni mai devreme decât termenul estimat inițial, după ce Congresul SUA a asigurat finanțarea proiectului în ciuda tentativelor de oprire a fondurilor de către președintele Donald Trump.

Un telescop revoluționar, de o sută de ori mai rapid decât Hubble

Noul observator va completa activitatea telescopului spațial James Webb și a telescopului Hubble.

Cu o claritate comparabilă cu cea a lui Hubble, noul observator poate scana cerul de o sută de ori mai repede decât celelalte telescoape.

„Va fi ca și cum Hubble și James Webb ar fi privit universul printr-o gaură a cheii, în timp ce Nancy Grace Roman va sparge ușa”, a declarat Nicola Fox, șefa Direcției pentru Misiuni Științifice a NASA.

„Roman are, în linii mari, aceeași sensibilitate și claritate vizuală ca Hubble, însă scanează cerul mult mai rapid. O lună de observații pentru a cartografia galaxia noastră, Calea Lactee, ar necesita aproximativ un secol cu ​​Hubble”, a transmis și Julie McEnery, cercetător principal al proiectului la Centrul Goddard pentru Zboruri Spațiale al NASA din Maryland.

Roman este proiectat să creeze cea mai detaliată hartă tridimensională a cosmosului realizată vreodată, scanând peste două miliarde de galaxii pe parcursul primului său an complet de observații. Această cartografiere are rolul de a măsura forțele care modelează universul.

Printre acestea se numără materia întunecată (27% din univers) care va fi analizată prin amprenta sa gravitațională asupra stelelor și galaxiilor, energia întunecată (68% din univers): forța invizibilă responsabilă pentru expansiunea accelerată a cosmosului va fi măsurată la o precizie fără precedent și materia obișnuită (5% din univers) din care sunt formate stelele, planetele, gazul și praful.