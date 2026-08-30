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NASA a lansat telescopul spațial Nancy Grace Roman, un nou observator pentru studierea misterelor Universului

NASA a lansat duminică din Florida noul său observator astronomic de ultimă generație, Telescopul Spațial Nancy Grace Roman, un proiect de circa 4 miliarde de dolari al cărui scop este să cerceteze energia și materia întunecată, de a testa gravitația la scară vastă și de a identifica mii de noi exoplanete.
NASA a lansat telescopul spațial Nancy Grace Roman, un nou observator pentru studierea misterelor Universului
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
30 aug. 2026, 15:35, Știri externe
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Telescopul a decolat de la Centrul Spațial Kennedy și se îndreaptă către Punctul Lagrange 2 (L2), o locație orbitală stabilă situată la aproximativ 1.6 milioane de kilometri de Pământ, informează Reuters.

Misiunea este proiectată pentru o durată inițială de 5 ani, cu rezerve de combustibil ce permit extinderea cu încă 5 ani. 

Lansarea a avut loc cu nouă luni mai devreme decât termenul estimat inițial, după ce Congresul SUA a asigurat finanțarea proiectului în ciuda tentativelor de oprire a fondurilor de către președintele Donald Trump. 

Un telescop revoluționar, de o sută de ori mai rapid decât Hubble

Noul observator va completa activitatea telescopului spațial James Webb și a telescopului Hubble. 

Cu o claritate comparabilă cu cea a lui Hubble, noul observator poate scana cerul de o sută de ori mai repede decât celelalte  telescoape. 

„Va fi ca și cum Hubble și James Webb ar fi privit universul printr-o gaură a cheii, în timp ce Nancy Grace Roman va sparge ușa”, a declarat Nicola Fox, șefa Direcției pentru Misiuni Științifice a NASA. 

Roman are, în linii mari, aceeași sensibilitate și claritate vizuală ca Hubble, însă scanează cerul mult mai rapid. O lună de observații pentru a cartografia galaxia noastră, Calea Lactee, ar necesita aproximativ un secol cu ​​Hubble”, a transmis și Julie McEnery, cercetător principal al proiectului la Centrul Goddard pentru Zboruri Spațiale al NASA din Maryland. 

Roman este proiectat să creeze cea mai detaliată hartă tridimensională a cosmosului realizată vreodată, scanând peste două miliarde de galaxii pe parcursul primului său an complet de observații. Această cartografiere are rolul de a măsura forțele care modelează universul. 

Printre acestea se numără materia întunecată (27% din univers) care va fi analizată prin amprenta sa gravitațională asupra stelelor și galaxiilor, energia întunecată (68% din univers): forța invizibilă responsabilă pentru expansiunea accelerată a cosmosului va fi măsurată la o precizie fără precedent și materia obișnuită (5% din univers) din care sunt formate stelele, planetele, gazul și praful. 

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