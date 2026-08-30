O femeie britanică a murit, după ce a fost înjunghiată într-o gară din Germania

Polițiștii au fost chemați la fața locului duminică dimineața, în urma unei sesizări conform căreia o femeie fusese atacată cu un cuțit în gara din Rosenheim și rănită grav, potrivit Sky News.

Ea a fost transportată la spital, unde a murit ulterior.

Un bărbat german în vârstă de 27 de ani a fost arestat la fața locului, în orașul bavarez, fiind suspectat că ar fi comis atacul.

Potrivit polițiștilor din Germania, incidentul s-a petrecut duminică, în jurul orei 00:50. Oamenii legii l-au reținut imediat după incident pe bărbatul suspectat de înjunghierea femeii.

Acesta se afla încă la fața locului când au sosit echipajele.

Nu este încă clar dacă bărbatul și femeia se cunoșteau.

„Victima, o cetățeană britanică în vârstă de 31 de ani, a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare, dar a decedat ca urmare a rănilor grave suferite”, a informat poliția.

Poliția investighează motivul și circumstanțele atacului cu cuțitul și a făcut apel la public pentru a obține mai multe informații.

Aceasta a solicitat tuturor celor care au fost martori la „o ceartă” sau la o „altercație fizică” la gară, în primele ore ale dimineții, să se prezinte la poliție.