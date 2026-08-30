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Descoperire despre un condiment foarte folosit: ar putea proteja vasele de sânge

Un compus natural din turmeric, curcumina, ar putea contribui la protejarea vaselor de sânge împotriva unor leziuni provocate de diabetul de tip 1, potrivit unui nou studiu realizat pe șobolani.
Descoperire despre un condiment foarte folosit: ar putea proteja vasele de sânge
Sabrina Bibi
30 aug. 2026, 15:44, Ştiinţă-Sănătate
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Curcumina este substanța responsabilă pentru culoarea galben intens a turmericului și este studiată pe scară largă pentru proprietățile sale antiinflamatoare și antioxidante. Noile cercetări sugerează că aceasta ar putea avea și un rol în protejarea vaselor de sânge afectate de diabet, potrivit ScienceDaily.

„Curcumina acționează mai mult decât ca un simplu compus găsit într-un condiment sau ca antioxidant. Nu doar că ajută la îmbunătățirea nivelului glicemiei, ci reduce și inflamația, restabilește răspunsurile celulare și menține structura și funcția aortei în cazul diabetului de tip 1”, a declarat Swasti Rastogi, autoarea principală a studiului și doctorandă la Florida Institute of Technology.

Diabetul de tip 1 și afectarea vaselor de sânge

Cercetarea s-a concentrat asupra diabetului de tip 1, o boală autoimună care afectează aproximativ 2 milioane de persoane în SUA. Deși terapia cu insulină este esențială pentru controlul bolii, persoanele cu diabet de tip 1 pot dezvolta boli cardiovasculare la o vârstă mai tânără, deoarece nivelul ridicat și persistent al glicemiei poate deteriora vasele de sânge.

Pentru a afla dacă poate reduce aceste efecte, cercetătorii au folosit șobolani cu diabet de tip 1. Aceștia au comparat animalele tratate cu curcumină cu cele care nu au primit substanța.

După o lună, șobolanii cărora li s-a administrat curcumină au prezentat îmbunătățiri ale sănătății vasculare similare celor observate la animalele fără diabet.

Curcumina a îmbunătățit mai mulți indicatori ai sănătății vasculare

Cercetătorii au constatat că tratamentul cu curcumină pare să reducă inflamația și să restabilească activitatea normală a calciului în vasele de sânge. De asemenea, substanța a contribuit la reechilibrarea proteinei de șoc termic 70, a cărei reglare este afectată de diabet.

Aceste efecte sugerează că substanța ar putea limita modificările structurale și funcționale care slăbesc treptat vasele de sânge și le reduc elasticitatea. Prin menținerea unei funcționări mai sănătoase a vaselor, curcumina ar putea contribui la reducerea unora dintre riscurile cardiovasculare asociate diabetului.

Sunt necesare mai multe cercetări înainte de utilizarea la om

Cercetătorii subliniază însă că rezultatele nu înseamnă că persoanele cu diabet de tip 1 ar trebui pur și simplu să consume mai mult turmeric sau să înceapă să ia suplimente cu curcumină.

Studiul a fost realizat pe șobolani, astfel că sunt necesare cercetări suplimentare și studii clinice pentru a determina dacă aceleași beneficii apar și la oameni. Oamenii de știință trebuie să stabilească și doza potrivită, care să ofere beneficii în condiții de siguranță și să reducă riscul unor interacțiuni cu alte medicamente.

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