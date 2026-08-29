Ce spune, de fapt, viața sexuală despre relația de cuplu: mai mult sex nu înseamnă mai multă iubire

Analiza, publicată în revista Current Sexual Health Reports, preluată de BBC Science Focus, a examinat date din Romantic Love Survey 2022, considerat cel mai amplu sondaj internațional dedicat persoanelor aflate într-o relație de iubire. Studiul a inclus răspunsurile a aproximativ 1.500 de persoane din 33 de țări.

Mai multă iubire nu înseamnă neapărat mai mult sex

Cercetătorii au descoperit că existența sentimentelor romantice este asociată cu o frecvență sexuală mai mare, însă intensitatea iubirii nu pare să determine cât de des fac partenerii sex.

Cu alte cuvinte, un cuplu care se iubește profund nu este neapărat mai activ sexual decât unul în care sentimentele sunt mai puțin intense.

Nici nivelul de angajament sau tendința de a se gândi obsesiv la partener nu au fost asociate semnificativ cu frecvența contactelor sexuale.

„Luna de miere” vine cu mai mult sex

Cercetarea confirmă însă un fenomen bine cunoscut: perioada de început a unei relații, numită popular „luna de miere”, este asociată cu o frecvență sexuală mai ridicată. Cuplurile tinere aflate în relații de dată mai recentă par să aibă mai des relații sexuale decât persoanele aflate în parteneriate de lungă durată.

Potrivit datelor analizate, adulții tineri care se declarau îndrăgostiți au raportat, în medie, aproximativ 3,5 contacte sexuale pe săptămână, în timp ce în cazul cuplurilor căsătorite media a fost de aproximativ o dată pe săptămână.

De ce diferă frecvența sexuală?

Psihologul clinician și terapeutul psihosexual Natasha Langan, care nu a participat la studiu, spune că rezultatele sunt explicabile prin numărul mare de factori care influențează viața sexuală.

Printre aceștia se numără comunicarea dintre parteneri, calitatea relației, stima de sine sexuală, sănătatea mintală și fizică, nivelul de stres, dar și motivele pentru care oamenii aleg să aibă relații sexuale.

Astfel, dorința sexuală nu depinde exclusiv de sentimentele pe care le avem pentru partener, ci este influențată și de contextul personal și de dinamica relației.

Concluzia cercetătorilor este clară: numărul de contacte sexuale nu poate fi folosit pentru a măsura cât de mult se iubesc doi oameni. Un cuplu poate avea o viață sexuală mai puțin frecventă și, în același timp, să aibă o relație profundă și satisfăcătoare.