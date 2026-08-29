Italia pe care a adus-o acasă. Între altar și bucătărie, lecția care i-a rămas pe viață

Francisc Doboș a rămas profund legat de Italia, unde a studiat timp de opt ani și a descoperit o altă perspectivă asupra meselor și a timpului petrecut împreună.

Din Italia a adus acasă pasiunea pentru bucătărie, dar mai ales convingerea că mâncarea poate fi un prilej de întâlnire, generozitate și apropiere între oameni.

Întors în România, a învățat să gătească și a transformat pastele italiene într-un element al întâlnirilor organizate pentru comunitatea din parohie.

Între altar și bucătărie, preotul duce mai departe o lecție pe care a învățat-o în Italia: cele mai frumoase momente se construiesc adesea în jurul unei mese împărțite cu ceilalți.

Interviul complet pe Mediafax Italia: