Simptom al cancerului pe care să nu îl ignori niciodată. Avertismentul unui medic

Dacă te trezești transpirat în timpul nopții, acesta poate părea un efect secundar inevitabil al verii.

Totuși, potrivit Mirror, există momente când ar putea fi un motiv de îngrijorare. Medicii sfătuiesc să fim atenți la cât de des se întâmplă, deoarece uneori poate fi legat de o boală mortală.

Transpirația este modul natural al organismului de a se răci, în special atunci când e vorba de temperaturi ridicate pe timpul verii.

Când apar transpirațiile abundente

Recomandările oficiale ale NHS spun că transpirația excesivă poate apărea chiar și atunci când organismul nu are nevoie să se răcească. Acest lucru ar putea fi legat de o afecțiune sau de un medicament subiacent.

Transpirațiile nocturne abundente nu ar trebui ignorate, avertizează Dr. Jidi Kubes, oncolog la Centrul de Terapie cu Protoni din Praga. Potrivit acestuia, ar putea fi un semn că aveți cancer.

Avertismentul său vine în contextul în care moartea legendei muzicii country Dolly Parton, la vârsta de 80 de ani, a readus cancerul în centrul atenției.

Potrivit lui Kubes, „distincția importantă este dacă există o explicație evidentă. Dacă în cameră este rece, dar te trezești în mod repetat cu pijamalele și așternuturile îmbibate cu apă, acest lucru este diferit de simpla senzație de umezeală într-o noapte fierbinte”.

NHS transmite că transpirațiile nocturne se produc atunci când o persoană transpiră atât de mult încât pijamalele și așternuturile devin ude leoarcă. Acest lucru se întâmplă chiar dacă mediul în care doarme este răcoros.

În acest caz, se recomandă să discutați cu un medic de familie dacă apar în mod regulat, vă trezesc sau vă fac griji.

Există multe alte motive ce nu au legătură cu cancerul

Cu toate acestea, există multe explicații posibile care nu au nicio legătură cu cancerul. NHS enumeră printre cauzele potențiale menopauza, anxietatea, unele medicamente, glicemia scăzută, alcoolul și transpirația excesivă. De asemenea, și unele infecții pot declanșa și transpirații nocturne, potrivit sursei.

Kubes a spus că oamenii ar trebui să ceară sfatul medicului mai devreme dacă transpirația severă este însoțită de pierdere în greutate inexplicabilă, oboseală persistentă, febră recurentă sau umflături nedureroase.

El a subliniat că această boală mortală este „departe de a fi cea mai comună explicație” pentru transpirațiile nocturne.

Este puțin probabil ca una sau două nopți transpirate în timpul unui val de căldură să însemne ceva grav în sine. Însă, transpirațiile persistente, inexplicabile, merită discutate cu un medic de familie. Acesta poate evalua simptomul împreună cu orice alte modificări ale stării de sănătate.