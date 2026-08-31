Garda Revoluționară Islamică a Iranului anunță atacuri asupra bazelor SUA din Iordania

Garda Revoluționară Islamică a Iranului (IRGC) susține că a lansat atacuri asupra unor baze americane din Iordania, ca răspuns la loviturile SUA asupra insulei Larak, potrivit AlJazeera.

Televiziunea de stat iraniană IRIB afirmă că atacul american asupra insulei Larak s-a soldat cu moartea și rănirea mai multor militari iranieni și civili.

Statele Unite susțin că au lovit două lansatoare ale Gardienilor Revoluției deoarece acestea ar fi fost pregătite pentru lansarea unor mine marine în strâmtoarea Ormuz.

Iordania: opt rachete au fost interceptate

Forțele armate ale Iordaniei au anunțat că au interceptat opt rachete care au intrat în spațiul aerian al țării în cursul zilei de luni, potrivit televiziunii de stat iordaniene.

Nu este clar deocamdată dacă rachetele interceptate fac parte din atacul revendicat de Iran asupra bazelor americane din Iordania.

Situația rămâne în evoluție, iar informațiile despre amploarea atacurilor și eventualele victime sunt așteptate în continuare.

Șapte persoane rănite în Cisiordania

În paralel cu escaladarea dintre Iran și Statele Unite, cel puțin șapte persoane au fost rănite în satul al-Mughayyir din Cisiordania ocupată.

Cele mai multe victime au fost rănite de gloanțe reale în timpul unei incursiuni în care au fost implicați coloniști israelieni și militari israelieni, potrivit informațiilor disponibile.

Locuitorii susțin că intrarea în sat a fost blocată.

Situația din regiune rămâne extrem de tensionată, după schimbul de lovituri dintre Iran și Statele Unite și apariția unor noi incidente în Iordania și Cisiordania.