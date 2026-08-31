Ultima noapte de liniște, întâia noapte de război | SUA își reiau atacurile asupra Iranului | Teheranul răspunde cu rachete asupra bazelor americane din Iordania

Au trecut doar câteva zile de când președintele Donald Trump a spus că intenționează să se concentreze mai mult pe sancționarea economică a Iranului și pe mai puțin pe cea militară, însă duminică noaptea conflictul dintre Statele Unite și Iran a intrat din nou într-o fază de escaladare.

Forțele americane au lovit duminică spre luni lansatoare de rachete ale Gardienilor Revoluției din zona strâmtorii Ormuz.

Potrivit lui Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA, militarii iranieni fuseseră observați în timp ce pregăteau lansatoare pentru rachete care urmau să transporte mine marine în strâmtoare.

Toate se întâmplă în contextul în care, cu doar o săptămână înainte, SUA terminaseră de îndepărtat minele marine de pe rutele internaționale de navigație din Ormuz.

Explozii în apropierea insulei Larak

Mai multe publicații semioficiale din Iran au relatat despre explozii în apropierea insulei Larak, situată în strâmtoarea Ormuz.

Gardienii Revoluției au confirmat existența unor victime și au anunțat „moartea și rănirea mai multor luptători și compatrioți”.

Autoritățile iraniene nu au oferit un bilanț exact.

Ultimul atac american confirmat asupra unor obiective iraniene avusese loc pe 29 iulie. Atunci, armata SUA a anunțat o serie amplă de lovituri asupra unor obiective ale Gardienilor Revoluției, inclusiv instalații de supraveghere și apărare de coastă.

Pe 1 august, Donald Trump a declarat că va amâna noi atacuri la solicitarea unor aliați din Golf, printre care Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

Iranul anunță riposta

La scurt timp după atacul american asupra insulei Larak, Gardienii Revoluției au anunțat că au lansat rachete balistice asupra bazelor americane King Hussein și Al Azraq din Iordania.

Teheranul a prezentat atacul drept un răspuns la operațiunea americană.

Deocamdată nu există informații despre victime sau pagube la bazele americane. Armata Iordaniei a anunțat că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat opt rachete care au pătruns în spațiul aerian al regatului în zorii zilei de luni.

SUA schimbă strategia în războiul cu Iranul

Schimbul de lovituri are loc după ce administrația Trump a anunțat o schimbare de strategie. Washingtonul vrea acum să crească presiunea economică asupra Iranului și să sancționeze țările și companiile care continuă să facă afaceri cu Teheranul.

Decizia vine după șase luni de război și pe fondul preocupărilor privind nivelul rezervelor americane de muniție.

Un conflict prelungit ar putea afecta capacitatea armatei SUA de a răspunde simultan altor crize internaționale.

Donald Trump a transmis recent că nu se grăbește să readucă Iranul la masa negocierilor. Președintele american susține în continuare că regimul de la Teheran a suferit pierderi severe.

Iranul afirmă, la rândul său, că războiul a provocat pagube directe și indirecte de aproximativ 270 de miliarde de dolari.

LATER EDIT

CENTCOM (Comandamentul Central al SUA) a ieșit, la scură vreme, cu o comunicare în care clarifica în mod ferm că acțiunea de duminică spre luni a forțelor americane în strâmtoarea Ormuz nu fost „o agresiune”, așa cum a clasificat-o IRGC, ci un act de rectificare: „Iranul a creat o amenințare, iar armata SUA a eliminat-o”, se arată în comunicarea instituției, de pe X.

„AFIRMAȚIE: Gardienii Revoluției Islamice din Iran (IRGC) au susținut, într-un comunicat recent, că loviturile forțelor americane menite să împiedice IRGC să amplaseze mine în strâmtoarea Ormuz au reprezentat un „act de agresiune”. Această afirmație este categoric FALSĂ.

FAPT: Forțele americane au desfășurat o acțiune limitată și precisă împotriva unităților IRGC care pregăteau amplasarea de mine și reprezentau o amenințare iminentă în strâmtoarea Ormuz.

Pe scurt, Iranul a creat amenințarea, iar armata SUA a eliminat-o, pentru a proteja navigatorii civili, transportul maritim comercial și libera circulație a comerțului la nivel mondial”, arată comunicarea CENTCOM.