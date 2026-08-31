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CENTCOM răspunde Iranului după atacul americanilor din Ormuz: „Iranul a creat amenințarea, iar armata SUA a eliminat-o”

Un nou schimb de acuzații amplifică tensiunile dintre SUA și Iran după atacul de duminică al americanilor din strâmtoarea Ormuz. Gardienii Revoluției au numit loviturile americane un „act de agresiune”, în timp ce CENTCOM spune că forțele iraniene pregăteau amplasarea de mine și reprezentau o amenințare iminentă pentru navele civile și comerțul internațional.
CENTCOM răspunde Iranului după atacul americanilor din Ormuz: „Iranul a creat amenințarea, iar armata SUA a eliminat-o”
X/CENTCOM
Luiza Moldovan
31 aug. 2026, 04:41, Știri externe
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Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) respinge acuzațiile Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC), care au descris drept „act de agresiune” loviturile americane asupra forțelor iraniene din strâmtoarea Ormuz.

Potrivit CENTCOM, operațiunea americană a avut un obiectiv limitat și precis: eliminarea unei amenințări iminente la adresa traficului maritim.

„Afirmația e categoric falsă”

Într-un mesaj publicat pe X, CENTCOM respinge categoric declarația IRGC potrivit căreia acțiunea militară americană a reprezentat un „act de agresiune”.

Această afirmație este categoric falsă”, transmite Comandamentul Central al SUA.

SUA susțin că Iranul pregătea amplasarea de mine

Potrivit CENTCOM, forțele americane au acționat împotriva unor unități ale Gardienilor Revoluției care pregăteau amplasarea de mine marine în strâmtoarea Ormuz.

Armata SUA descrie operațiunea drept o acțiune „limitată și precisă” împotriva unei amenințări pe care o consideră iminentă.

Washingtonul afirmă că intervenția a urmărit să împiedice o posibilă amenințare la adresa navelor care traversează una dintre cele mai importante rute maritime din lume.

CENTCOM: „Iranul a creat amenințarea”

În mesajul său, CENTCOM susține că responsabilitatea pentru apariția situației aparține Iranului.

Iranul a creat amenințarea, iar armata SUA a eliminat-o”, afirmă comandamentul american.

Potrivit Washingtonului, scopul operațiunii a fost protejarea navigatorilor civili, a transportului maritim comercial și a fluxului liber al comerțului internațional.

Declarația vine după ce IRGC a raportat moartea și rănirea mai multor militari și civili în urma atacului american și a promis că Statele Unite vor suporta consecințele acțiunii.

Comunicarea CENTCOM pe X

„AFIRMAȚIE: Gardienii Revoluției Islamice din Iran (IRGC) au susținut, într-un comunicat recent, că loviturile forțelor americane menite să împiedice IRGC să amplaseze mine în strâmtoarea Ormuz au reprezentat un „act de agresiune”. Această afirmație este categoric FALSĂ.

FAPT: Forțele americane au desfășurat o acțiune limitată și precisă împotriva unităților IRGC care pregăteau amplasarea de mine și reprezentau o amenințare iminentă în strâmtoarea Ormuz.

Pe scurt, Iranul a creat amenințarea, iar armata SUA a eliminat-o, pentru a proteja navigatorii civili, transportul maritim comercial și libera circulație a comerțului la nivel mondial”.

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