Prețul petrolului sare după atacurile dintre SUA și Iran | Brent ajunge la 89 de dolari pe baril

Prețul petrolului a crescut cu peste 1% după ce Statele Unite au atacat o insulă iraniană din strâmtoarea Ormuz, iar Teheranul a răspuns cu alte atacuri asupra unor baze americane din Iordan, relatează AlJazeera.

Piețele reacționează la riscul ca noua escaladare să afecteze transporturile de energie din regiune.

Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 1,08 dolari, respectiv 1,23%, până la 89,18 dolari pe baril, la ora 00:40 GMT.

Petrolul american e cu 92 de cenți mai scump

Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a urcat cu 92 de cenți, adică 1,10%, până la 84,32 dolari pe baril.

Creșterea prețurilor vine în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu a intrat în cea de-a șasea lună, iar tensiunile din jurul strâmtorii Ormuz sporesc temerile privind transportul petrolului și gazelor.

„Se pare că am intrat într-o nouă etapă de escaladare. Este imposibil de spus cât va dura. Ar putea fi vorba despre zile sau despre săptămâni”, a declarat Tony Sycamore, analist de piață la IG, pentru Reuters.

Strâmtoarea Ormuz este o rută esențială pentru comerțul mondial cu energie, iar orice perturbare a traficului maritim poate exercita presiuni suplimentare asupra prețurilor petrolului.

Evoluția cotațiilor va depinde în perioada următoare de amploarea confruntării dintre SUA și Iran și de eventualele efecte asupra transporturilor prin această zonă strategică.

Informații de context

Forțele americane au lovit lansatoare de rachete iraniene în zona strâmtorii Ormuz, într-o nouă escaladare a tensiunilor dintre Washington și Teheran, potrivit AP.

Atacul reprezintă prima acțiune militară americană în această zonă după o pauză de aproximativ o lună, potrivit unui oficial american citat de presa internațională.

Explozii au fost auzite în apropierea insulei Larak, aflată în strâmtoarea Ormuz, potrivit unor publicații semioficiale din Iran.

La scurtă vreme, Garda Revoluționară Islamică a Iranului (IRGC) își asumă o serie de atacuri asupra unor baze americane din Iordania, ca răspuns la loviturile SUA asupra insulei Larak, potrivit AlJazeera.

Televiziunea de stat iraniană IRIB afirmă că atacul american asupra insulei Larak s-a soldat cu moartea și rănirea mai multor militari iranieni și civili.