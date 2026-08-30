De ce firmele japoneze sunt atât de lente în utilizarea inteligenței artificiale

Răspunsul Japoniei la inteligența artificială începe să semene cu una dintre piesele de teatru Noh tradiționale, cu ritm lent, ale țării, potrivit BBC.

Toate personajele mascate de pe scenă sunt de acord că acțiunea este urgentă, iar apelul este repetat cu un acord solemn. Totuși, actorii rămân nemișcați.

Datele care arată utilizarea inteligenței artificiale la locul de muncă sugerează că Japonia a rămas în urmă. Doar 8,4% dintre lucrătorii japonezi utilizează inteligența artificială ca parte a activității lor profesionale, potrivit unui raport de la sfârșitul anului trecut al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

În schimb, statistici separate plasează cifra în SUA la 50%, iar în Regatul Unit la 32%. În Singapore, unde se spune că a înregistrat a doua cea mai mare rată de utilizare a inteligenței artificiale după Emiratele Arabe Unite și cea mai mare din Asia, se spune că 56% dintre lucrători utilizează inteligența artificială „de mai multe ori pe săptămână”.

Firmele japoneze sunt conservatoare

Așadar, de ce tergiversează Japonia? Austin Xu, cofondator al start-up-ului american Kuse AI, spune că acest lucru se datorează faptului că firmele japoneze sunt conservatoare și averse la risc. Firma sa a înființat recent un birou în Japonia pentru a-și vinde sistemele de inteligență artificială firmelor din țară.

„Există organizații în care cultura proceselor și a consensului încetinește cu adevărat lucrurile”, spune el. „Unde toleranța pentru greșelile inteligenței artificiale este aproape zero, mai ales în orice lucru cu care se confruntă clienții. Unii ar prefera să lase un rol neocupat decât să lase o mașină să se ocupe de el.”

Xu spune că situația din SUA este foarte diferită, unele companii acordând deja agenților de inteligență artificială mult mai multă libertate pentru a-și spori productivitatea. „În SUA, colegii din domeniul inteligenței artificiale intră ca ajutoare și devin treptat parte a fluxului de lucru. Atitudinea [șefilor americani] este adesea – lasă-l să încerce, apoi corectează-l.”

El adaugă că firmele japoneze au nevoie de mai multe dovezi înainte de a avea suficientă încredere în inteligența artificială pentru a o utiliza.

Parrisa Haghirian, profesoară de management internațional la Universitatea de Științe Avansate din Kyoto, este de acord că multe companii japoneze sunt prea precaute la riscuri pentru a lua în considerare inteligența artificială.

„Provocările adoptării acesteia sunt aceleași ca și în cazul adoptării oricărei schimbări în firmele japoneze. Acesta este motivul pentru care utilizarea inteligenței artificiale este încă destul de limitată și prudentă, în special la locul de muncă.”

Haghirian contrastează, de asemenea, acest lucru cu cultura mai antreprenorială a SUA, argumentând că firmele japoneze sunt foarte sensibile la erori, incertitudine și risc reputațional.

„Întrucât IA generativă nu este încă pe deplin fiabilă, ea este utilizată [în Japonia] în principal pentru sarcini cu risc scăzut, cum ar fi scrierea, rezumatul sau colectarea de informații, dar mult mai puțin pentru operațiuni de bază sau luarea deciziilor și pentru îmbunătățirea proceselor generale”, spune ea.

Sistemul medical „ca în epoca de piatră”

Se spune că sectorul medical din Japonia este deosebit de lent în ceea ce privește integrarea inteligenței artificiale, unele spitale nefiind încă capabile să digitalizeze complet dosarele pacienților. „Documentele pe hârtie se acumulează la o scară uimitoare”, spune un angajat al unui spital japonez, care a cerut să nu fie numit. „E ca în epoca de piatră”.

Guvernul japonez este conștient de problema mai amplă a adoptării reduse a inteligenței artificiale și încearcă să convingă mai multe companii să adopte această tehnologie. Anul trecut, Legea privind promovarea inteligenței artificiale a fost adoptată de parlamentul țării.

Aceasta își propune să utilizeze o reglementare minimalistă pentru a încuraja companiile să investească mai mult în inteligența artificială. Tokyo promite că Japonia va deveni „cea mai prietenoasă țară din lume pentru dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale”.

Guvernul consideră că utilizarea sporită a inteligenței artificiale poate ajuta Japonia să își îmbunătățească productivitatea. În prezent, aceasta continuă să aibă cel mai slab nivel din grupul G7 al națiunilor avansate.