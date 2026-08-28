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Spiritualitatea, la îndemâna oricui. Tot mai mulți oameni apelează la IA pentru îndrumare spirituală

Un număr tot mai mare de oameni este atras de inteligența artificială pentru îndrumare spirituală. Popularitatea acestui fenomen i-a încurajat pe unii guru de succes să-și lanseze proprii lor chatboți. Totuși, unii critici susțin că IA nu poate înlocui cu adevărat un ghid spiritual uman.
Spiritualitatea, la îndemâna oricui. Tot mai mulți oameni apelează la IA pentru îndrumare spirituală
Ioana Târziu
28 aug. 2026, 09:49, Știrile zilei
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Accesul nelimitat pe care îl oferă inteligența artificială îi atrage pe toți mai mulți oameni să își găsească îndrumarea spirituală prin discuțiile cu chatboți.

Ușurința prin care pot accesa aceste modele IA poate fi greu de găsit în rândul ghizilor spirituali umani, notează AP.

Chatboții generează răspunsuri folosind statistici avansate, inclusiv texte sacre precum Bhagavad Gita din hinduism. 

Spiritualitatea e acum la îndemâna oricui

Utilizatorii pot explora răspunsuri spirituale la probleme personale și întrebări existențiale oricând, fără a fi nevoiți să caute un guru și să plătească pentru serviciile sale.

În India, Jaggi Vasudev, cunoscut și sub numele de Sadhguru, și-a lansat propria aplicație, cu o funcție interactivă de inteligență artificială. Aceasta răspunde la întrebări folosind o bază de date cu învățăturile sale.

Deepak Chopra, guru al dezvoltării personale din California, are o platformă de inteligență artificială, unde chatbotul său răspunde la întrebări inspirate din deceniile sale de discursuri și scrieri.

Inteligența artificială nu poate înlocui experiența trăită

Deși acest trend este în ascensiune, criticii susțin că IA nu poate înlocui cu adevărat experiența trăită, înțelepciunea și responsabilitatea etică a unui guru uman.

Cercetătorii observă, de asemenea, că IA  este de acord cu utilizatorul. Chatboții nu pun acele întrebări provocatoare necesare pentru o creștere spirituală și personală reală, potrivit sursei.

Vikas Sahu, fondatorul unui astfel de chatbot, spune că nu ar descuraja pe nimeni să găsească un guru uman. Însă, spune că chatbot-ul său pune ghidarea spirituală la îndemâna celor care ar putea avea nevoie disperată de ea.

Oamenii vorbesc mai deschis cu un chatbot

„Mulți oameni nu au cu cine să vorbească atunci când sunt în dificultate”, a spus el. „Această aplicație le oferă încurajarea pe care le-ar putea-o oferi un guru. Dar mulți guru îți vor banii și nu poți vorbi cu ei deschis așa cum poți vorbi cu un chatbot”, a adăugat acesta.

Liz Bucar, profesoară de religie la Universitatea Northeastern din Boston, este sceptică față de chatboții bazați pe texte religioase.

„Un text sacru are nevoie de o comunitate și de un context care să îl interpreteze”, a spus ea. „Fără învățătura despre cum să interpretezi textul, este vorba doar de cuvinte pe o pagină. Cineva ar putea introduce textul, dar ce răspunsuri va oferi botul?” continuă aceasta.

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