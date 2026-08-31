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FT: Musk permite folosirea Starlink în atacuri aeriene ucrainene împotriva Rusiei

Elon Musk este de acord ca rețeaua Starlink să fie folosită pentru atacuri aeriene ucrainene în interiorul Rusiei, relatează Financial Times.
FT: Musk permite folosirea Starlink în atacuri aeriene ucrainene împotriva Rusiei
Sorina Matei
31 aug. 2026, 14:03, Știri externe
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Fondatorul SpaceX, Elon Musk, nu se opune utilizării sistemelor de sateliți Starlink pentru atacuri aeriene ucrainene în interiorul Rusiei. El i-a mărturisit acest lucru fostului ministru ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, potrivit Financial Times ( FT ), citând surse.

Conform acestor surse, Musk a indicat totuși că decizia finală privind Starlink aparține Casei Albe.

Într-un interviu acordat ziarului, Mihail Fedorov a refuzat să comenteze negocierile cu omul de afaceri american. Elon Musk și reprezentanții SpaceX nu au răspuns solicitărilor FT pe această temă.

Solicitarea Ucrainei pentru Elon Musk

Fostul ministru ucrainean a explicat că utilizarea dronelor cu reacție, a rachetelor ieftine și a armelor bazate pe inteligență artificială l-ar ajuta pe președintele rus Vladimir Putin să inițieze un dialog pentru o soluționare pașnică a conflictului.

FT a aflat anterior despre solicitarea Ucrainei de a utiliza drone echipate cu sisteme Starlink pentru a ataca lansatoarele de rachete balistice rusești. Aceste drone mențin comunicații mai fiabile cu operatorii pe distanțe mai mari și sunt, de asemenea, mai puțin vulnerabile la interferențe radio.

Respingere inițială

În august 2026, Ucraina a cerut permisiunea lui Elon Musk de a utiliza drone cu sisteme Starlink pentru a ataca lansatoare de rachete rusești la o distanță de până la 200 km în Rusia. Cu toate acestea, potrivit publicației The Atlantic din 7 august 2026, Elon Musk a respins cererea Ucrainei, continuând să se certe cu Mihail Fedorov despre riscurile escaladării conflictului.

Din februarie 2026, Ucraina cooperează cu SpaceX pentru a împiedica Rusia să utilizeze Starlink pentru ghidarea dronelor. În ianuarie 2026, Elon Musk a declarat că măsurile luate pentru a preveni utilizarea neautorizată a Starlink de către Rusia par să fi funcționat.

În 2022, viceprim-ministrul ucrainean Mykhailo Fedorov l-a rugat pe Elon Musk „în genunchi” să-i ofere provizii Starlink, iar în octombrie 2022, Musk l-a asigurat pe Fedorov că sistemul va continua să funcționeze în Ucraina.

De asemenea, el și-a exprimat inițial disponibilitatea de a finanța funcționarea sistemului Starlink în Ucraina, în ciuda faptului că a declarat în octombrie 2022 că o finanțare suplimentară era imposibilă.

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