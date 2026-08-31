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Propunerea neașteptată a Kievului pentru Washington: „Armată de drone” în schimbul rachetelor pentru sistemul Patriot

Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, caută investiții din SUA pentru un fond dedicat tehnologiei de apărare, prin înființarea și gestionarea unor companii care să dezvolte arme noi și cu speranța scrierii unei „noi istorii” în fața războiului lansat de Rusia
Propunerea neașteptată a Kievului pentru Washington: „Armată de drone” în schimbul rachetelor pentru sistemul Patriot
Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
31 aug. 2026, 07:41, Știri externe
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Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, şi-a exprimat disponibilitatea de a ajuta SUA să creeze o „armată de drone” în schimbul furnizării de rachete de interceptare pentru sistemul Patriot.

Într-un interviu pentru Financial Times (FT), el a subliniat că este în căutare de sprijin pentru fondul propus din partea investitorilor de capital de risc, a investitorilor privați și a companiilor tehnologice americane și a declarat că se află în discuții cu „un număr mare” de potențiali investitori interesați de inovația ucraineană.

„Acesta nu este tocmai un fond de capital de risc clasic. Scriem o nouă istorie a războiului”, a spus Fedorov pentru FT.

Concret, el a oferit explicații, pentru sursa citată, în legătură cu acest fond de capital de risc, menționând că nu este unul clasic, ci este capabil să înființeze el însuși companii, precum și să investească în start-up-uri ucrainene existente. Acesta ar utiliza capital occidental pentru a dezvolta tehnologii esențiale pentru capacitatea Ucrainei de a rezista invaziei rusești.

Dezvoltarea tehnologiei pentru a face față războiului

În interviul pentru FT, Fedorov a precizat cele trei priorități inițiale ale acestui fond: robotica de luptă – pentru reducerea dependenței de forță umană și de soldați pe front – , drone de interceptare și de mare viteză și rachete dotate cu AI.

Potrivit acestuia, este probabil ca Rusia să prelungească războiul cu Ucraina cu cel puţin încă doi-trei ani, iar un astfel de fond va dezvolta cele mai moderne „soluţii pentru câmpul de luptă”, oferind în acelaşi timp investitorilor informaţii despre lecţiile învăţate de Ucraina.

„Unitatea”, esențială pentru supraviețuirea Ucrainei

Fedorov a mai spus, în interviul pentru sursa citată, că „unitatea” ar fi esențială pentru supraviețuirea Ucrainei și a respins criticile potrivit cărora el însuși ar fi pus-o în pericol prin declarațiile sale.

„Nu este vorba împotriva lui Zelenski, nu este împotriva unei persoane anume. Este vorba despre faptul că trebuie să… actualizăm sistemul de operare al statului”, a spus Fedorov, care recent a făcut apel la organizarea unor noi alegeri în Ucraina.

El a mai atras atenția asupra faptului că situația s-ar putea „schimba de la o lună la alta”, în contextul în care atacurile Rusiei s-au intensificat.

„În acest moment, dacă nu răspundem la aceste provocări, ne vor zdrobi”, a afirmat Fedorov.

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