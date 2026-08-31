Președintele Algeriei cere reintroducerea pedepsei cu moartea. Pedeapsa ar urma să fie aplicată incendiatorilor

Adresându-se ministrului Justiției în cadrul unei reuniuni dedicate incendiilor și la care au participat înalți oficiali civili și militari, președintele Algeriei a ordonat o modificare a Codului Penal înainte de 15 septembrie, potrivit Le Figaro.Tebboune a solicitat ca proiectul de lege să fie înaintat guvernului și apoi studiat „rapid” de Parlament . „Reinstaurăm pedeapsa cu moartea pentru incendiatori”, a declarat el. „Vor avea loc execuții” odată ce toate apelurile pentru cei condamnați vor fi epuizate, a insistat el în imagini difuzate la televiziune.

Algeria a declarat trei zile de doliu oficial și a anulat toate festivitățile culturale și evenimentele sportive în urma incendiilor. Conform cifrelor oficiale publicate până în prezent, cel puțin 12 persoane au murit în urma incendiilor forestiere devastatoare din apropierea orașelor Béjaïa, Jijel și Tizi-Ouzou, dar surse locale se tem că numărul morților ar putea fi mult mai mare.

Suspecții au fost arestați

Ministrul Sănătății, Mohamed Seddik Aït Messaoudène, a declarat vineri că numărul morților este „foarte mare”, fără a oferi o cifră exactă. Autoritățile au indicat că mai multe persoane suspectate de declanșarea incendiilor au fost arestate. „Nimeni nu poate înfrânge Algeria”, a declarat președintele Tebboune, care a promis, de asemenea, că victimele care și-au pierdut case, mobilier, electrocasnice, animale sau pomi fructiferi vor fi despăgubite integral de către stat înainte de 15 septembrie.

Incendiile au stârnit durere generalizată în toată țara. O mulțime a participat la înmormântarea în masă a victimelor într-unul dintre cimitirele din Jijel, conform imaginilor difuzate la televiziune și pe site-urile de știri locale. De miercuri seară, numeroase videoclipuri cu incendiile au fost distribuite pe rețelele de socializare, în special de către cetățenii prinși de flăcări în această regiune de coastă și muntoasă cunoscută pentru peisajele sale idilice.

Incendiile forestiere au fost alimentate de vânturi puternice și de un val de căldură intens, fenomene exacerbate de secetele din ce în ce mai frecvente cauzate de schimbările climatice. Protecția Civilă a desfășurat resurse semnificative, inclusiv avioane de bombardament cu apă.