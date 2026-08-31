Centrala de la Iernut, aproape de final după un deceniu de blocaje. Când ar urma să producă energie

Proiectul, considerat strategic pentru Sistemul Energetic Național, este în lucru de aproximativ zece ani și a trecut prin două contracte reziliate.

Bolojan: Centrala are un rol strategic pentru România

Ilie Bolojan a explicat că investiția de la Iernut este importantă inclusiv prin prisma dezechilibrului geografic dintre producția și consumul de energie din România.

„Este un obiectiv important pe care-l gestionează tot Romgaz și, așa cum știți, este una din centralele strategice pentru România, pe de-o parte, pentru că ea trebuia să înlocuiască încă de anii trecuți grupurile pe cărbune, pe de altă parte, pentru că în Sistemul Energetic Național al României există un deficit de producție de energie în centru și vestul României și avem un surplus de energie în sud-estul României, în zona Dobrogea”, a declarat Bolojan.

Potrivit acestuia, centrala de la Iernut ar urma să contribuie la echilibrarea sistemului energetic și la diminuarea presiunii asupra infrastructurii de transport a electricității.

„Această centrală urmă să funcționeze cu rol strategic de echilibrare a Sistemului Energetic Național și să reducă presiunea pe rețelele Transelectrica pe relația est-vest. Având în vedere ceea ce s-a întâmplat în acești ani, știți foarte bine că de 10 ani de zile se lucrează acolo și sunt două contracte care au fost reziliate”, a afirmat premierul interimar.

Peste 30 de contracte cu subcontractorii. Lucrările ar urma să fie reluate în forță

După ce proiectul a ajuns la un stadiu de aproximativ 90%, Romgaz a preluat administrarea directă a acestuia. Una dintre principalele dificultăți a fost refacerea relațiilor contractuale cu subcontractorii fostului constructor spaniol, intrat în faliment.

„Din discuția cu echipele care conduc această centrală în plan local, suntem în situația în care cea mai mare parte a contractelor, peste 30 de contracte, au fost încheiate cu subcontractorii care au lucrat la acest proiect și care a fost preluat de către Romgaz în administrare directă după ce a fost realizat într-o proporție de 90%”, a spus Bolojan.

Premierul interimar a precizat că o parte dintre subcontractori se află deja pe șantier, iar din a doua jumătate a lunii septembrie ar trebui să fie operaționale toate contractele necesare pentru accelerarea lucrărilor.

Centrala ar urma să intre în probe din iarnă

Ținta prezentată de conducerea proiectului este ca lucrările să avanseze până la sfârșitul anului, astfel încât centrala să poată trece ulterior la etapa testelor.

„Asta înseamnă că se va lucra până la sfârșitul acestui an, termen pe care echipa de aici l-a asumat, în așa fel încât de la sfârșitul anului, practic, centrala să fie în fază de operare. Asta înseamnă că vor intra în probe începând din iarnă și din nou, în primul trimestru al anului viitor, centrala va trebui să funcționeze la capacitate, acoperind un deficit de energie în bandă de care România avea nevoie”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a legat investiția de la Iernut și de perspectiva reluării producției la Azomureș, susținând că energia și producția de îngrășăminte reprezintă doi piloni importanți pentru economia județului Mureș.