70 milioane de țigarete de 12 milioane de euro, ascunse într-un transport de ceapă. Parchetul General prinde un grup de criminalitate organizată format din români și moldoveni

6 persoane au fost reținute și urmează a fi înaintate instanței propunerile de arestare preventivă. Peste 70 milioane țigarete contrafăcute, introduse în țară sub acoperirea transporturilor de legume și fructe, arată Parchetul General.

Țigaretele, în autocamioane cu temperatura controlată. Acoperirea erau legumele și fructele

O grupare de criminalitate organizată formată din cetățeni români și moldoveni a fost destructurată prin acțiunile desfășurate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în zilele de 29 – 31 august 2026.

Rețeaua activa pe teritoriul României începând cu anul 2025, perioadă în care membrii acesteia au introdus și valorificat pe teritoriul național aproximativ 70.000.000 de țigarete.

Modul de operare consta în utilizarea de autocamioane cu temperatura controlată și mărfuri de acoperire constând în legume și fructe. Spre exemplu, în cursul zilei de 29.08.2026, în jurul orelor 21:30, s-a procedat la oprirea în trafic a unui autoturism și a unui autocamion în vederea efectuării unor percheziții auto asupra mijloacelor de transport care intraseră în România prin zona municipiului Giurgiu.

Nu era ceapă, era contrabandă de 12 milioane de euro

În urma verificării, în compartimentul de marfă al autocamionului, a fost descoperită o cantitate importantă de țigarete, disimulată într-o partidă de marfă constând în ceapă.

Activitățile investigative în cauză au continuat pe 30.08.2026, când ofițerii de poliție judiciară din cadrul Poliției de Frontieră, sub coordonarea procurorului de caz, au pus în executare 22 mandate de percheziţie domiciliară și 26 de ordonanțe de percheziție auto pe raza judeţelor Teleorman, Neamț, Bacău, Vaslui, Botoșani, Iași, Giurgiu și a municipiului București.

Ulterior, procurorul de caz a dispus reținerea a 6 inculpați și măsura controlului judiciar față de un alt inculpat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi deţinerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate corespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 62.592.943 lei (11.941. 826 euro).

În cursul zilei de astăzi, cei 6 inculpați reținuți vor fi prezentați instanței cu propunerea de arestare preventivă.

Consecutiv activităților procedurale menționate, au fost indisponibilizate 6.337.197 de țigarete, referitor la care există suspiciunea că ar proveni atât din contrafacere, cât și din spațiul extracomunitar, precum și alte mijloace materiale de probă. De asemenea, 9 autovehicule au fost indisponibilizate în vederea instituirii de măsuri asigurătorii. Totodată, pe parcursul documentării activităților ilicite au fost indisponibilizate alte 7.199.780 de țigarete.

Activitățile din această cauză au beneficiat de sprijinul EUROPOL, susține Parchetul General.