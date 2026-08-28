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Două CET-uri modernizate prin PNRR au fost racordate la Sistemul Energetic Național. Ce se întâmplă din sezonul rece

CET Palas din Constanța și CET Hidrocarburi din Arad au fost racordate vineri la Sistemul Energetic Național după retehnologizare. Acestea vor furniza din sezonul rece energie electrică și termică.
Două CET-uri modernizate prin PNRR au fost racordate la Sistemul Energetic Național. Ce se întâmplă din sezonul rece
Foto: Primăria Arad
Cosmin Pirv
28 aug. 2026, 21:54, Economic
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Transelectrica și Rețele Electrice România au emis vineri acceptul și notificarea de punere sub tensiune pentru două proiecte finanțate prin PNRR: CET Palas din Constanța și CET Hidrocarburi din Arad.

Astfel, cele două centrale au fost racordate la Sistemul Energetic Național, iar din punct de vedere al finanțării proiectele sunt considerate finalizate.

În următoarele luni vor avea loc probele și punerea în funcțiune a instalațiilor, urmând ca din sezonul rece să funcționeze în regim normal.

„Cele două centrale de ultimă generație vor crește eficiența sistemelor de termoficare și vor asigura producția de energie electrică și termică pentru zeci de mii de apartamente”, susține premierul interimar Ilie Bolojan.

Noua centrală din Constanța va avea o capacitate de 97 MW în cogenerare, iar la Arad producția de energie electrică va ajunge la peste 30 MW, de aproximativ trei ori mai mult decât înainte de retehnologizare.

Șeful Guvernului arată că, pentru cele două orașe, investițiile sunt esențiale pentru modernizarea și eficientizarea termoficării, iar pentru Sistemul Energetic Național reprezintă noi capacități de producție pe gaze, care vor contribui la susținerea producției de energie electrică.

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