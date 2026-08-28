Reducerea accizei la motorină crește la 25% de la 1 septembrie. Cât se va plăti în prima jumătate a lunii

Măsura este aplicată în urma noii evaluări bilunare a evoluției cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă.

Reducerea accizei va fi de 701,07 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 829,69 lei pe tonă.

Astfel, în perioada 1–15 septembrie 2026, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard comercializată pe piața internă va fi de 2.103,22 lei/1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei pe tonă.

Ministerul Finanțelor precizează că majorarea reducerii de la 20% la 25% este determinată de evoluția recentă a pieței.

„Mecanismul prevăzut de Legea nr.162/2026 funcționează gradual, în funcție de evoluțiile din piața internațională. În contextul presiunilor din ultimele două săptămâni, nivelul reducerii accizei la motorină a crescut de la 20% la 25%. Este o intervenție temporară și calibrată, menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra prețului, în limitele în care aceasta poate fi absorbită de piață și transmisă mai departe în economie”, precizează ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Potrivit datelor utilizate pentru calcularea reducerii, variația cotațiilor Platts pentru motorină a fost de +45,65%, iar variația prețului mediu standard a fost de +25,45%.

Pe baza acestor valori și a formulei prevăzute de lege, reducerea accizei a fost stabilită la pragul de 25% pentru prima jumătate a lunii septembrie.

Evaluare la fiecare două săptămâni

Măsura are ca obiectiv limitarea efectului creșterii costurilor cu carburanții asupra economiei, în special în transport și logistică, unde prețul motorinei poate influența costurile de transport și, ulterior, prețurile bunurilor de consum.

Mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 prevede reevaluarea nivelului reducerii la fiecare două săptămâni, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă.