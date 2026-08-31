Experiment inedit într-o gară din România: călătorii și arta contemporană vor împărți aceeași clădire

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că a pus clădirea de călători din Săcel la dispoziția Asociației Române pentru Artă Contemporană (ARAC), care va dezvolta aici proiectul „Linia Izei · Art Center”.

Particularitatea proiectului este că noua destinație nu presupune abandonarea funcției inițiale a clădirii. Halta Săcel se află pe o linie feroviară activă, unde opresc zilnic patru trenuri, astfel că activitatea de transport va coexista cu cea culturală.

În cursul acestei veri, spațiile din clădire au fost reparate și amenajate pentru noua utilizare. Potrivit CFR Infrastructură, lucrările au urmărit păstrarea caracterului gării și a legăturii acesteia cu istoria comunității locale.

Compania prezintă inițiativa drept o modalitate prin care patrimoniul feroviar poate primi funcțiuni noi, fără pierderea identității clădirilor și cu respectarea cerințelor impuse de infrastructura feroviară.

Inaugurare pe 3 septembrie, cu lucrările a 16 artiști

„Linia Izei · Art Center” urmează să fie inaugurat joi, 3 septembrie, de la ora 11:00, la Gara Săcel. Evenimentul marchează cea de-a treia ediție a programului Linia Izei și, în același timp, transformarea spațiului feroviar într-un centru cultural permanent.

Noul centru va fi dedicat artei contemporane, rezidențelor artistice, cercetării și programelor adresate comunității locale.

Cu ocazia deschiderii va fi prezentată expoziția „Rhythms of Continuity”, care va reuni creații realizate special pentru Gara Săcel și zona din jurul acesteia de 16 artiști contemporani. Lucrările abordează relația cu patrimoniul, peisajul și comunitățile din Valea Izei.

CFR vrea să păstreze patrimoniul feroviar în circuitul public

CFR Infrastructură consideră proiectul de la Săcel un exemplu de valorificare a spațiilor feroviare prin introducerea unor utilizări complementare. În loc ca o clădire feroviară să-și piardă legătura cu publicul, aceasta va continua să deservească pasagerii, dar va atrage în același timp vizitatori prin activitățile culturale.

Proiectul „Linia Izei · Art Center” este organizat de Asociația Română pentru Artă Contemporană (ARAC) / Galeria Anca Poterașu și beneficiază de finanțare cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă.