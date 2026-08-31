„Titanic” detronat după aproape trei decenii. „Spider-Man: Brand New Day” urcă pe locul 4 în box office-ul mondial

Potrivit datelor citate de Euronews și Box Office Mojo, producția a ajuns la 2,332 miliarde de dolari încasări la nivel mondial, depășind „Titanic”, lansat în 1997, care a acumulat aproximativ 2,264 miliarde de dolari în urma lansării inițiale și a relansărilor. Performanța este cu atât mai importantă cu cât „Titanic”, regizat de James Cameron, a rămas timp de ani unul dintre reperele absolute ale cinematografiei mondiale.

„Spider-Man” mai are un singur film de depășit pentru podium

„Spider-Man: Brand New Day” nu s-a oprit însă la detronarea lui „Titanic”. Filmul se află acum la doar aproximativ 2 milioane de dolari de „Avatar: The Way of Water”, care ocupă locul al treilea în clasamentul mondial, cu 2,334 miliarde de dolari. Astfel, pelicula cu Tom Holland în rolul lui Peter Parker ar putea urca în curând pe podiumul celor mai profitabile filme din toate timpurile.

Topul celor mai profitabile filme în prezent

„Avatar” (2009) – 2,923 miliarde de dolari

„Avengers: Endgame” (2019) – 2,797 miliarde de dolari

„Avatar: The Way of Water” (2022) – 2,334 miliarde de dolari

„Spider-Man: Brand New Day” (2026) – 2,332 miliarde de dolari

„Ne Zha 2” (2025) – 2,270 miliarde de dolari

„Titanic” (1997) – 2,264 miliarde de dolari

Filmul Marvel a trecut și de „Ne Zha 2”, animația chineză care ocupă în clasament poziția a cincea.

A doua cea mai rapidă producție care a trecut de 2 miliarde de dolari

Succesul comercial al filmului este și mai impresionant prin viteza cu care a atins pragul de 2 miliarde de dolari. „Spider-Man: Brand New Day” a devenit a doua cea mai rapidă producție din istorie care a depășit această bornă, după „Avengers: Endgame”. Pelicula din 2019 a avut nevoie de numai 11 zile pentru a ajunge la 2 miliarde de dolari.

Acum, următoarea țintă este podiumul. Diferența față de „Avatar: The Way of Water” este atât de mică încât schimbarea pozițiilor ar putea veni foarte curând. Mai mult, competiția din partea filmelor Marvel ar putea deveni interesantă și pentru locul al doilea. „Avengers: Endgame” va reveni în cinematografe pe 25 septembrie, într-o relansare intitulată „Avengers: Endgame (Encore)”, înaintea lansării „Avengers: Doomsday”, programată pentru 18 decembrie.