O stagiune cât o poveste. Tu cu ce poveste începi?

În această toamnă, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanța deschide o nouă stagiune și invită publicul într-o călătorie prin povești în care nimic nu este ceea ce pare la început, iar fiecare cortină ridicată deschide o lume nouă.

Din 3 octombrie până la sfârșitul lunii decembrie 2026, scena teatrului va deveni, pe rând, Sevilla lui Figaro, Veneția măștilor și a iubirilor ascunse, Parisul lui Rodolfo și Mimì, lumea pasională a lui Carmen, spațiul dramatic în care Tosca își apără iubirea, dar și universul în care Don Quijote transformă imposibilul în realitate.

Vom începe cu „Bărbierul din Sevilla”, acolo unde iubirea are nevoie de un plan bine pus la punct, iar Figaro pare să aibă întotdeauna soluția potrivită, pentru ca apoi să intrăm în lumea misterioasă a „Pescuitorilor de perle”, unde un jurământ, o iubire imposibilă și o prietenie pusă la încercare ridică o întrebare care rămâne mult după ce muzica se oprește: ce alegem atunci când iubirea și loialitatea ne cer lucruri diferite?

La doar câteva zile distanță, „Nunta lui Figaro” ne va aminti că nici măcar o nuntă nu este simplă atunci când în aceeași casă se întâlnesc iubirea, gelozia, dorința, secretele și planurile ascunse, iar „My Fair Lady” ne va întreba dacă un om poate deveni cu adevărat altcineva atunci când învață să vorbească, să privească și să fie privit într-un mod nou.

Apoi, baletul va deschide o altă poartă către poveste, iar „Don Quijote”, cu energia și culoarea sa, ne va aduce într-o lume în care imaginația este mai puternică decât realitatea și în care dragostea poate găsi o cale chiar și atunci când toate drumurile par închise.

„Cavaleria rusticană” și „Paiațe” vor aduce pe scenă două povești în care pasiunea scapă de sub control, iar iubirea, gelozia și trădarea împing personajele către unul dintre cele mai puternice teritorii ale operei: tragedia; în schimb, „O noapte la Veneția” va schimba complet atmosfera și ne va invita într-o lume a carnavalului, a măștilor, a identităților ascunse și a iubirilor care pot începe sau se pot destrăma într-o singură noapte.

Dar ce se întâmplă atunci când un om încearcă să-și protejeze copilul de o lume pe care nu o poate controla?

Răspunsul vine în „Rigoletto”, una dintre cele mai tulburătoare creații ale lui Verdi, iar povestea continuă cu „Traviata”, unde întrebarea este și mai dureroasă: poate renunța cineva la propria fericire pentru omul pe care îl iubește?

Luna noiembrie va aduce alte lumi, alte întrebări și alte destine, de la aventura din „Răpirea din Serai” la pasiunea din „Bal mascat”, de la dramatismul din „Tosca” la farmecul și umorul din „Elixirul dragostei”, într-o succesiune de spectacole în care publicul va putea trece, de la o seară la alta, de la râs la emoție, de la iubire la tragedie și de la realitate la vis.

Iar când vom crede că am văzut deja toate chipurile iubirii, scena ne va provoca din nou.

Ce se întâmplă atunci când iubirea nu mai poate fi separată de sacrificiu?

Ce se întâmplă atunci când libertatea devine mai importantă decât iubirea însăși?

Și cât de departe poate merge un om pentru a rămâne fidel propriului destin?

În decembrie, răspunsurile vor veni prin „Boema”, povestea fragilă și emoționantă a lui Mimì și Rodolfo, prin „Voievodul Țiganilor”, într-o versiune de concert regizat, prin „Carmen”, poate una dintre cele mai puternice povești despre libertate și pasiune din repertoriul liric, dar și prin spectacolele de balet, Concertul Simfonic Românesc, Recitalul de Ziua Națională a României și concertele de Crăciun, care vor schimba treptat atmosfera scenei și vor transforma finalul anului într-o sărbătoare.

Și pentru că o stagiune nu înseamnă doar operă, balet sau concerte, ci și întâlnirea dintre artiști și oameni, programul va aduce împreună voci, instrumentiști, dansatori, orchestre și soliști, într-un parcurs care își propune să ofere publicului nu doar spectacole, ci seri pe care să le ducă mai departe, în memorie.

Iar pe 30 decembrie, când anul se apropie de sfârșit, „Liliacul” de Johann Strauss va transforma scena într-un ultim mare bal, cu măști, intrigi, râsete și valsuri, ca și cum teatrul însuși ne-ar spune că, înainte ca anul să se încheie, mai există încă o poveste de trăit.

Dar dintre toate aceste povești, care va fi povestea ta?

Vei alege o iubire imposibilă, o tragedie care nu poate fi uitată, o comedie care te face să râzi, un balet care spune totul fără cuvinte, o seară de muzică românească, un concert de Crăciun sau poate vei veni fără să știi exact ce cauți și vei pleca descoperind o poveste pe care nu știai că aveai nevoie să o auzi?

Stagiunea muzicală octombrie–decembrie 2026 a Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanța începe pe 3 octombrie.

Cortina se ridică. Muzica începe, iar întrebarea rămâne: tu ce poveste alegi să trăiești?

Vă așteptăm la teatru!