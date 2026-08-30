Prima pagină » Cultură-Media » „Longing to Love”, un spectacol despre iubire, dorință și absența ei, pe scena TNB

„Longing to Love”, un spectacol despre iubire, dorință și absența ei, pe scena TNB

„Longing to Love”, un spectacol despre iubire, dorință și absența ei, în regia lui Răzvan Oprea, va fi jucat la Teatrul Național din București pe 21 și 28 septembrie.
„Longing to Love”, un spectacol despre iubire, dorință și absența ei, pe scena TNB
Galerie Foto 16
Cezar Moldovan
30 aug. 2026, 11:45, Cultură-Media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Spectacolul pornește de la întrebări despre iubire și relații: ce se întâmplă atunci când iubim, ce rămâne atunci când iubirea dispare și cât dintr-o relație înseamnă iubire, nevoie, frică, dorință, singurătate sau speranță.

Vezi galeria foto
16 poze

„Longing to Love” explorează mai multe forme ale iubirii, de la cea care oferă sprijin și apropiere până la iubirea pierdută, imposibilă sau neîmplinită. Spectacolul vorbește și despre singurătatea care poate exista într-o relație și despre nevoia oamenilor de a fi văzuți, înțeleși și acceptați.

În viziunea regizorală a lui Răzvan Oprea, spectacolul este construit în jurul actorului și al relațiilor dintre personaje. Regizorul caută un teatru direct, vulnerabil și fără protecții inutile, în care emoția să apară din adevărul situațiilor și din întâlnirea autentică dintre personaje.

Universul lui Cehov, aflat în spatele textului spectacolului, este dus într-o zonă mai personală și mai modernă, care lasă loc unei identificări mai profunde a publicului cu personajele.

Accentul este pus pe consecințele alegerilor și pe ceea ce rămâne în noi după ce o iubire s-a consumat, s-a pierdut sau nu a putut fi trăită până la capăt.

Un spectacol născut dintr-un laborator de creație

„Longing to Love” este și rezultatul unui proces artistic desfășurat în cadrul Quantum Training, atelierul creat și coordonat de Răzvan Oprea.

Pentru regizor, Quantum Training este mai mult decât un atelier de actorie. Este un laborator de cercetare și creație, în care actorii lucrează asupra propriilor instrumente, asupra relației cu partenerul și asupra capacității de a fi prezenți și vulnerabili pe scenă.

O parte importantă a distribuției spectacolului este formată din artiști care participă la acest proces de lucru. Spectacolul devine astfel și rezultatul unei munci construite împreună, prin exerciții, improvizații și repetiții.

„Longing to Love” vorbește despre cupluri, întâlniri și despărțiri, despre pasiune, frică și dificultatea de a construi apropierea dintre oameni, având în centru dorința de a iubi și de a fi iubit.

Recomandarea video

AUR are ca prioritate adoptarea legii de intimidare a donatorilor ONG-urilor în sesiunea parlamentară care începe la 1 septembrie
G4Media
Milioane de oameni au văzut imaginile live și nu au crezut că sunt reale » Cât de aproape au trecut două avioane de un stadion plin
GSP.ro
Rețeaua „Matrioșka”, legată de Kremlin, nou val de dezinformare. Sunt vizați premierul suedez Ulf Kristersson și Gabriel Attal, intrat în cursa pentru președinția franceză
Gandul
Cât cere Leo de la Roșiori ca să cânte la o nuntă în 2026. Ce tarif are, pentru un program scurt, de 45 de minute, sau pentru toată noaptea
Cancan
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport
Motivele pentru care islandezii au respins aderarea la Uniunea Europeană în ciuda presiunilor exercitate de Donald Trump
Libertatea
Primesc și pensionarii din România a 13-a pensie? De la ce dată s-ar putea întâmpla
CSID
Permisul de conducere și certificatul de înmatriculare se scumpesc din 15 septembrie 2026. Noile tarife anunțate de DGPCI
Promotor
ANALIZĂ. România are benzină şi motorină mai scumpe decât în toate ţările vecine, deşi dispune de resurse proprii importante de petrol
Economedia