„Longing to Love”, un spectacol despre iubire, dorință și absența ei, pe scena TNB

Spectacolul pornește de la întrebări despre iubire și relații: ce se întâmplă atunci când iubim, ce rămâne atunci când iubirea dispare și cât dintr-o relație înseamnă iubire, nevoie, frică, dorință, singurătate sau speranță.

„Longing to Love” explorează mai multe forme ale iubirii, de la cea care oferă sprijin și apropiere până la iubirea pierdută, imposibilă sau neîmplinită. Spectacolul vorbește și despre singurătatea care poate exista într-o relație și despre nevoia oamenilor de a fi văzuți, înțeleși și acceptați.

În viziunea regizorală a lui Răzvan Oprea, spectacolul este construit în jurul actorului și al relațiilor dintre personaje. Regizorul caută un teatru direct, vulnerabil și fără protecții inutile, în care emoția să apară din adevărul situațiilor și din întâlnirea autentică dintre personaje.

Universul lui Cehov, aflat în spatele textului spectacolului, este dus într-o zonă mai personală și mai modernă, care lasă loc unei identificări mai profunde a publicului cu personajele.

Accentul este pus pe consecințele alegerilor și pe ceea ce rămâne în noi după ce o iubire s-a consumat, s-a pierdut sau nu a putut fi trăită până la capăt.

Un spectacol născut dintr-un laborator de creație

„Longing to Love” este și rezultatul unui proces artistic desfășurat în cadrul Quantum Training, atelierul creat și coordonat de Răzvan Oprea.

Pentru regizor, Quantum Training este mai mult decât un atelier de actorie. Este un laborator de cercetare și creație, în care actorii lucrează asupra propriilor instrumente, asupra relației cu partenerul și asupra capacității de a fi prezenți și vulnerabili pe scenă.

O parte importantă a distribuției spectacolului este formată din artiști care participă la acest proces de lucru. Spectacolul devine astfel și rezultatul unei munci construite împreună, prin exerciții, improvizații și repetiții.

„Longing to Love” vorbește despre cupluri, întâlniri și despărțiri, despre pasiune, frică și dificultatea de a construi apropierea dintre oameni, având în centru dorința de a iubi și de a fi iubit.