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Doar 15–20 de specialiști mai fac asta în muzeele din România. Ocupația, recunoscută oficial

Doar aproximativ 15–20 de specialiști mai lucrează în prezent în muzeele din România într-un domeniu esențial pentru cercetarea și protejarea patrimoniului cultural. Ocupația lor, „investigator științific bunuri culturale”, a primit aviz favorabil pentru introducerea în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR).
Doar 15–20 de specialiști mai fac asta în muzeele din România. Ocupația, recunoscută oficial
Foto: Muzeul Național de Istorie a României
Cosmin Pirv
28 aug. 2026, 17:43, Cultură-Media
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Muzeul Național de Istorie a României anunță că ocupația are codul provizoriu 262116 și este încadrată în grupa de bază 2621 – Arhivari și curatori.

Investigatorii științifici analizează obiecte de patrimoniu folosind metode și instrumente din domenii precum chimia, fizica, biologia și geologia. Munca lor contribuie la cercetarea, documentarea, conservarea, restaurarea și valorificarea bunurilor culturale.

Ocupație recunoscută

Activitatea este prezentă în România de peste 50 de ani, odată cu apariția primelor laboratoare zonale. Cu toate acestea, specialiștii care lucrează în acest domeniu au fost până acum încadrați oficial sub diferite alte ocupații, în funcție de pregătirea lor – chimiști, fizicieni, biologi sau geologi.

Recunoașterea ocupației vine într-un moment în care domeniul se confruntă cu o problemă importantă: în muzeele din România mai activează doar aproximativ 15–20 de specialiști, iar o mare parte dintre aceștia se apropie de vârsta pensionării.

Un prim pas important

În același timp, rețeaua de laboratoare de conservare-restaurare și investigații construită în urmă cu mai bine de cinci decenii s-a redus considerabil. Laboratoarele care au rămas funcționale se confruntă cu nevoia de specialiști, dotări și finanțare.

Introducerea ocupației în COR poate contribui la consolidarea profesiei, la formarea unei noi generații de specialiști și la dezvoltarea infrastructurii de investigații științifice din muzeele României. „Este un prim pas important pentru ca expertiza științifică necesară protejării patrimoniului să își regăsească locul firesc în instituțiile muzeale”, au transmis reprezentanții Muzeului Național de Istorie a României.

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