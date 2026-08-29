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A murit fotograful italian Franco Fontana, maestrul culorilor și al peisajelor abstracte

Fotograful italian Franco Fontana, cunoscut pentru transformarea peisajelor în imagini abstracte prin folosirea culorilor, geometriei și umbrelor, a murit la vârsta de 92 de ani.
A murit fotograful italian Franco Fontana, maestrul culorilor și al peisajelor abstracte
Radu Mocanu
29 aug. 2026, 19:11, Cultură-Media
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Franco Fontana și-a început cariera în anii 1960, într-o perioadă în care fotografia artistică era dominată de stilul alb-negru. Acesta a devenit un pionier al fotografiei color, fiind influențat puternic de expresionismul abstract și minimalism, notează AFP

Fotografiile sale cele mai cunoscute prezintă plaje și peisaje rurale din sudul Italiei în culori puternic contrastante. În multe dintre imagini apar elemente izolate, plaje sau peisaje rurale din sudul Italiei în nuanțe vii și contrastante, adesea punctate doar de un copac solitar, un nor sau o umbră umană. 

Pe lângă cadrele din natură, Fontana a fost recunoscut pentru peisajele sale urbane realizate în Italia și Statele Unite, compoziții bazate pe linii clare, jocuri de umbre și detalii ale mașinilor parcate, precum și pentru fotografiile sale de nud. 

Peste 400 de expoziții

Născut la Modena, în nordul Italiei, pe 9 decembrie 1933, Fontana a rămas atașat pe viață de orașul natal, refuzând inclusiv o oportunitate de a se muta la New York în perioada în care colabora cu Vogue America. Deși a abandonat timpuriu școala, a descoperit fotografia în timpul serviciului militar și a început să experimenteze ca amator la debutul anilor 60. 

În cursul carierei sale, opera sa a căpătat o recunoaștere globală. Cu fotografiile sau au fost organizate peste 400 de expoziții, și a lucrat în industria modei și a publicității, iar creațiile sale au fost expuse în mai mult de 50 de muzee din întreaga lume. 

Între decembrie 2024 și august 2025, la Roma a fost organizată o amplă retrospectivă dedicată carierei sale, reunind peste 200 de fotografii. 

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