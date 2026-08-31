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Al 12-lea zbor umanitar al României din Gaza. Cinci copii au fost evacuați pentru îngrijiri medicale de urgență

România a realizat luni o nouă operațiune de evacuare medicală de urgență din Fâșia Gaza. Cinci pacienți pediatrici vulnerabili, care au nevoie de îngrijiri medicale specializate de urgență, au fost evacuați împreună cu membri ai familiilor lor.
Al 12-lea zbor umanitar al României din Gaza. Cinci copii au fost evacuați pentru îngrijiri medicale de urgență
Sursa foto: Facebook Ministerul Afacerilor Externe/ Ministry of Foreign Affairs, Romania
Alexandra-Valentina Dumitru
31 aug. 2026, 17:04, Social
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Operațiunea a fost coordonată de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale (MApN), Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și Ministerul Sănătății, în coordonare cu structurile dedicate ale Comisiei Europene.

Transportul a fost al 12-lea zbor umanitar organizat de România și, potrivit MAE, reflectă angajamentele asumate de țara noastră în cadrul Consiliului de Pace de la Washington.

Sursa foto: Facebook Ministerul Afacerilor Externe/ Ministry of Foreign Affairs, Romania

Operațiunea „a vizat evacuarea a 5 pacienți pediatrici vulnerabili, care necesită îngrijiri medicale specializate de urgență, alături de membri ai familiilor acestora. În total, 20 de persoane au fost evacuate”, transmite MAE, pe Facebook.

Misiunea a fost realizată cu sprijinul operațional al Ambasadei României la Tel Aviv. Echipa diplomatică și consulară a ambasadei a fost prezentă pe Aeroportul Ramon din Eilat pentru asistență consulară și coordonare logistică. La operațiune a participat, în calitate de observator, și Ambasada SUA la Ierusalim.

La bordul aeronavei s-a aflat o echipă medicală SMURD, care a monitorizat și asistat pacienții pe durata transportului.

Operațiunea s-a desfășurat sub egida Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene (UCPM), în cooperare cu Organizația Mondială a Sănătății.

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