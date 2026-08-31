Al 12-lea zbor umanitar al României din Gaza. Cinci copii au fost evacuați pentru îngrijiri medicale de urgență

Operațiunea a fost coordonată de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale (MApN), Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și Ministerul Sănătății, în coordonare cu structurile dedicate ale Comisiei Europene.

Transportul a fost al 12-lea zbor umanitar organizat de România și, potrivit MAE, reflectă angajamentele asumate de țara noastră în cadrul Consiliului de Pace de la Washington.

Operațiunea „a vizat evacuarea a 5 pacienți pediatrici vulnerabili, care necesită îngrijiri medicale specializate de urgență, alături de membri ai familiilor acestora. În total, 20 de persoane au fost evacuate”, transmite MAE, pe Facebook.

Misiunea a fost realizată cu sprijinul operațional al Ambasadei României la Tel Aviv. Echipa diplomatică și consulară a ambasadei a fost prezentă pe Aeroportul Ramon din Eilat pentru asistență consulară și coordonare logistică. La operațiune a participat, în calitate de observator, și Ambasada SUA la Ierusalim.

La bordul aeronavei s-a aflat o echipă medicală SMURD, care a monitorizat și asistat pacienții pe durata transportului.

Operațiunea s-a desfășurat sub egida Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene (UCPM), în cooperare cu Organizația Mondială a Sănătății.