Percheziții la un „Amazon Weekend” în Hunedoara. DIICOT a găsit droguri de mare risc pregătite pentru participanții la ritualuri

Potrivit DIICOT, este vorba despre o femeie, cetățean român, și doi bărbați, cetățeni peruan și danez. Cei trei au fost cercetați pentru trafic internațional și intern de droguri de mare risc.

Anchetatorii susțin că, pe 27 august, cei doi bărbați ar fi introdus în România droguri de mare risc, în contextul organizării de către femeie, la o pensiune din Boșorod, a unui eveniment destinat persoanelor interesate de ritualurile Amazonului Peruvian.

Evenimentul, denumit „Amazon Weekend”, era promovat ca o ceremonie spirituală în cadrul căreia participanții urmăreau „reconectarea cu sinele”. Potrivit anchetatorilor, la eveniment urmau să participe șamani și alte persoane interesate de astfel de ritualuri.

Participarea se făcea pe bază de recomandare

Conform probelor administrate în dosar, recrutarea participanților s-ar fi făcut prin intermediul unor interviuri organizate în vara anului 2026, iar participarea era posibilă doar pe bază de recomandare.

Prețul pentru participare era de 590 sau 650 de euro de persoană, sumele incluzând ceremoniile, cazarea și masa.

Investigațiile au indicat că, în cadrul ritualurilor, urmau să fie distribuite și consumate droguri de mare risc puse la dispoziție de „șamani”.

Printre substanțele folosite s-ar fi aflat Ayahuasca, care conține DMT, precum și San Pedro, denumirea populară pentru cactusul Echinopsis pachanoi, care conține mescalină. Potrivit DIICOT, atât DMT, cât și mescalina sunt droguri de mare risc.

Peste 6,6 litri de substanță lichidă, găsiți la pensiune

În după-amiaza zilei de 28 august, procurorii DIICOT Hunedoara, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara și ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, au făcut o percheziție la pensiunea unde se desfășura evenimentul.

Anchetatorii au ridicat peste 6,6 litri de substanță lichidă conținând mescalină, precum și mai multe recipiente cu ciuperci halucinogene care conțineau psilocină și psilocibină.

Au mai fost descoperite diverse vase și plicuri cu substanțe lichide și vegetale, aflate în curs de expertizare, cântare de precizie, dispozitive destinate consumului prin prizare și inhalare și alte mijloace de probă.

La momentul intervenției, în bucătăria pensiunii erau deja preparate pentru consum „ceaiurile” despre care anchetatorii susțin că aveau în compoziție droguri de mare risc.

În sala destinată ritualurilor și amenajată pentru consumul de substanțe au fost găsite 11 saltele, recipiente pentru vomat după consumul ceaiurilor, lumânări și diverse obiecte decorative.

Doi inculpați, arestați preventiv

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Hunedoara a dispus arestarea preventivă a celor doi bărbați și măsura controlului judiciar față de femeie.

Activitățile de urmărire penală au fost desfășurate împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara și ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, acțiunea beneficiind și de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara.