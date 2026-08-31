„Ochii” din pădurile României: sateliți, inteligență artificială și 350 de camere pentru depistarea tăierilor ilegale

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat pe platforma Facebook că toate componentele prevăzute în PNRR pentru proiect au fost realizate și recepționate. Investiția are o valoare totală de 272,605 milioane de lei, iar sistemul informatic este interconectat cu SUMAL, platforma utilizată pentru urmărirea materialelor lemnoase.

Una dintre principalele componente permite monitorizarea prin satelit a aproximativ 70.000 de kilometri pătrați de vegetație forestieră.

Sistemul va compara imaginile obținute în momente diferite și va putea semnala automat modificările apărute în vegetația forestieră. Alertele vor viza în special situațiile în care sunt identificate schimbări în zone pentru care nu există avize corespunzătoare.

Informațiile ar urma să permită autorităților să localizeze mai rapid zonele suspecte și să direcționeze controalele în teren acolo unde există indicii privind posibile nereguli.

Inteligență artificială și 350 de puncte de supraveghere a transporturilor

O altă componentă importantă vizează transporturile de material lemnos. La nivel național vor exista 350 de puncte de monitorizare dotate cu camere video.

Datele captate de acestea vor fi analizate și corelate cu informațiile declarate în SUMAL. Sistemul va putea genera alerte atunci când identifică vehicule care transportă lemn fără existența unui aviz în sistem.

Inteligența artificială va fi astfel utilizată pentru automatizarea unei părți a procesului de verificare, în condițiile în care controlul exclusiv prin mijloace clasice presupune resurse importante și nu permite supravegherea permanentă a tuturor transporturilor.

Pădurile României, scanate cu tehnologie LiDAR

Cea de-a treia componentă a proiectului presupune folosirea tehnologiei LiDAR pentru scanarea fondului forestier. Datele obținute vor permite realizarea unui model digital al pădurilor României și obținerea unor informații mai precise privind starea acestora.

Ministra Mediului subliniază că noile tehnologii nu vor înlocui controalele efectuate în teren, ci ar trebui să le facă mai eficiente, prin identificarea rapidă a zonelor și transporturilor care necesită verificări.

Potrivit Dianei Buzoianu, proiectul reprezintă un instrument important în combaterea tăierilor ilegale și în trecerea către un management forestier bazat pe date. Eficiența sa va depinde însă și de modul în care alertele generate automat vor fi transformate în controale și intervenții concrete ale autorităților.